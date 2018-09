Medicul estetician Adina Alberts a criticat-o dur pe Dana Nălbaru pentru că are riduri. Ea a declarat într-un interviu că nu i se pare normal ca o persoană publică să nu se îngrijească și că artista nu s-a mai ocupat de aspectul ei fizic de când și-a întemeiat o familie. Replica acidă a Danei Nălbaru nu a întârziat să apară.

„Are niște ochi superbi. Ea este extrem de frumoasă și a fost extrem de frumoasă natural. Îmi amintesc că acum câțiva ani am întâlnit-o la o televiziune și am fost absolut șocată de numărul foarte mare de riduri pe care le avea la colțul ochilor. Și de faptul că nu a făcut nimic ca să redreseze situația. Cred că sunt 15 ani de atunci. Dana Nălbaru a renunțat de mulți ani să se gândească la felul în care îmbătrânește. Ea are copii, ok, toți ne creștem copiii, dar la un moment dat copiii ne vor condamna pentru că nu am avut grijă de noi”, a spus Adina Alberts despre Dana Nălbaru, într-un interviu acordat revistei Viva!. Soţia actorului Dragoş Bucur a răspuns acestei critici

și le-a încurajat pe femei să se iubească așa cum sunt. Artista a menționat că la început s-a amuzat cu soțul ei pe teama acelui interviu în care esteticiana Adina Alberts a criticat-o și i-a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare.

„Îi transmit că oamenii sunt diferiţi şi au valori diferite în viaţă. Eu mă număr printre aceia care ştiu să fie mulţumiţi cu ce au, care ştiu să se bucure de prezent, mă număr printre femeile care înţeleg că timpul nu poate fi oprit şi că fiecare rid ascunde o poveste, că a fi îngrijt are legătură cu curăţenia corporală. Nu înseamnă să fii scos din ţiplă mereu. Eu sunt dintre aceia care vor să îşi trăiască vârsta aşa cum e ea şi mă număr printre cei care au înţeles că ce ai înăuntru e mult mai valoros decât ambalajul cu care te afişezi sau pe care, periodic, ţi-l poţi schimba.

Dincolo de aparenta discreţie cu care încearcă doamna să analizeze felul în care arată o persoan publică (s-a nimerit să fiu eu) există un exemplu pe care aceasta îl aduce în discuţie şi care reprezintă, de fapt, problema reală a societăţii moderne. Vă invit să vă stresaţi mai puţin, doamnelor, la gândul că poate copiilor voştri le va fi ruşine cu voi şi să vă bucuraţi mai mult alături de ei, să trăiţi cu ei cât puteţi de mult această viată simţind cu şi pe propria piele ce înseamnă să fii iubit necondiţionat”, a scris Dana Nălbaru pe pagina sa de Facebook.