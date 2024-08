Dana Nălbaru și Dragoș Bucur și-au cumpărat un coteț de ultimă generație pentru găini. Nici bunicii noștri nu trăiau așa la țară!

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur se bucură de viața la țară, având o gospodărie mare. Cei doi se ocupă de atent de toate treburile, precum grădinărit, pusul murăturilor sau îngrijirea animalelor. De asemenea, au și câteva găini care le dau de furcă uneori. Acestea au nevoie să fie închise la o anumită oră, iar dimineața trebuie lăsate afară foarte devreme. Pentru a rezolva problema, prezentatorul de la Visuri la Cheie și soția sa au achiziționat un coteț special, cu multe dotări.

În urmă cu un an, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis să lase în urmă Bucureștiul și s-au mutat la țară, alături de copiii lor. Familia prezentatorului de la Pro TV locuiește acum într-o casă, cu o curte mare, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș.

Citește și: Ipostaza în care Dana Nălbaru l-a surprins pe Dragoș Bucur, la țară: „Șterge poza, mă faci de râs”

Dragoș Bucur a mărturisit că, uneori, el și soția lui nu se pot trezi atât de devreme să lase găinile afară. De asemenea, au o problemă atunci când pleacă de acasă și nu se pot ocupa de ele. Așadar, au decis să achiziționeze de pe un site chinezesc un coteț cu „dotări”. Mai exact, este vorba despre o ușă care poate fi programată să se închidă și să se deschidă la ora dorită.

De asemenea, prezentatorul de la Visuri la Cheie a dezvăluit că se montează foarte ușor, în maxim 20 de secunde, iar prețul nu este deloc mare. Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au scos din buzunar 350 de lei pentru ușa de coteț și panoul solar.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt foarte fericiți în casa lor, de la țară. Cei doi se ocupă cu drag de treburile gospodărești. Au luat decizia de a se muta la sat în urmă cu aproape un an și vor să încurajeze și alte persoane să facă o astfel de schimbare.

„Toată viața am trăit la oraș. Când eram mici, pe vremea lui Ceaușescu, mergeam la bunici, la țară. Cam asta făceau copiii pe vremea aia, nu existau prea multe alternative. Poate acesta este motivul pentru care am decis, în urmă cu un an, să ne mutăm la țară. Sau poate doar am simțit să ne întoarcem la origini, aproape de natură, de o viață simplă, departe de aglomerație și superficialitate. Și pentru noi, și pentru copiii noștri.

Acum trei ani am cumpărat o livadă, într-un sat aproape uitat de lume, la o oră și jumătate de București. N-aveam atunci niciun plan serios, dar locul ne-a chemat și, cu timpul, am hotărât să renunțăm la viața de oraș pentru una la țară. Cu tot ce înseamnă aceasta din urmă. Am documentat mutarea și schimbarea noastră iar din această toamnă vă vom arăta câteva din provocările prin care noi am trecut. Sperăm să-i încurajăm pe cei care vor o schimbare, viața e frumoasă!”, au transmis Dana Nălbaru și Dragoș Bucur.