Dana Roba a făcut anunțul cel mare: mireasă & copil! ”Beni mă cere cu cinci inele!”

Dana Roba are planuri serioase de viitor împreună cu iubitul ei, Beni. După ce în urmă cu puțin timp au anunțat că nu mai formează un cuplu și au încheiat relația pe care o aveau de un an de zile, au revenit la sentimente mai bune. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dana Roba a dezvăluit că s-a împăcat cu iubitul ei și mai mult decât atât, are de gând să îl facă tată. Iar în ceea ce îl privește pe Beniamin, săgeata lui Cupidon l-a atins destul de puternic, asta deoarece are pregătit un adevărat arsenal pentru a o cere în căsătorie pe make-up artistă. A pregătit nu unul, ci cinci inele pentru momentul în care se va așeza în genunchi și îi va adresa marea întrebare.

Celebra make-up artistă anunța în urmă cu ceva timp că relația pe care o avea cu Beni a ajuns la final. Deși nimeni nu se aștepta la asta, având în vedere faptul că cei doi păreau un cuplu destul de sudat, Dana Roba părea destul de hotărâtă. Însă căile iubirii sunt nebănuite și surprinzătoare, așa că vedeta i-a mai dat o șansă bărbatului care i-a cucerit iremediabil inima.

CANCAN.RO a aflat și care este motivul pentru care Dana Roba i-a spus „pa” pentru o scurtă perioadă de timp lui Beniamin. Dar asta nu e tot, pentru că make-up artista a povestit și cum a recucerit-o partenerul ei și ce planuri de viitor au. Tot ce putem spune este că cei doi sunt puși pe fapte mari! Vor să facă nuntă, să își mărească familia, tot tacâmul!

De ce s-a despărțit Dana Roba de Beni?

Totul părea a fi numai lapte și miere între cei doi. Beni a fost bărbatul care a ajutat-o pe Dana Roba să depășească momentele delicate după tragedia provocată de Daniel Balaciu. Însă la un moment dat, Dana a pus punct relației. Punct și de la capăt, cum s-ar spune, deoarece au reînnodat firul iubirii, care astăzi pare mai rezistent ca niciodată. Motivele inițiale ale separării, din spusele vedetei, au avut legătură cu neimplicarea în totalitate a lui Beniamin.

„Au existat niște neînțelegeri. Eu îmi doream ca Beni să fie mai implicat în viața mea și a fetițelor mele. El are multe zile libere și nu îmi convenea că nu se ocupă mai mult de fete. Dar totul s-a discutat și s-a rezolvat. Noi ne înțelegem foarte bine acum și ne iubim enorm.

Am ajuns la concluzia că nu putem rezista unul fără celălalt. El și-a dat seama că nu poate trăi fără mine. În plus, fetițele mă întrebau mereu de el, s-au atașat mult de el. El mă ajută mult, face cumpărăturile, scoate fetele la plimbare”, a dezvăluit Dana Roba pentru CANCAN.RO.

Make-up artista vrea să devină din nou mamă

După o scurtă furtună amoroasă, a ieșit din nou soarele pe strada Danei Roba. Și ce soare arzător! Vedeta abia așteaptă să se pronunțe divorțul, pentru a începe o nouă viață alături de Beniamin. Își dorește cu ardoare să îl facă tată și să se căsătorească cu el. Iar bărbatul s-a pregătit temeinic, nu glumă! Are pregătite cinci inele, cu care vrea să o ceară de soție pe Dana Roba!

„Eu sper să rămânem împreună pentru totdeauna, abia aștept să se pronunțe divorțul. Îmi doresc să mai fac copii, eu consider că dacă Dumnezeu mi-a dat viață, eu la rândul meu trebuie să dau viață. Vreau să mă căsătoresc imediat cum se rezolvă situația mea. Beni mi-a spus că o să mă ceară cu cinci inele.

Abia așteaptă și el să se întâmple. Pe 23 voi avea din nou proces cu bunica copiilor, pentru vizita nepoților, dar nu va avea ce să facă. Fetele nu vor să stea la masă cu mama criminalului. Dacă ele vor vrea la un moment dat să o vadă, bine, dar până atunci, nu se pune problema”, a mai mărturisit make-up artista.

