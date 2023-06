Dana Roba, mesaj sfâşietor! Ce se va întâmpla cu bruneta în perioada următoare

Dana Roba a publicat primul mesaj în mediul online, după ce a ajuns în apartamentul groazei. Bruneta a fost externată în urmă cu doar câteva zile, însă starea ei este în continuare gravă. În perioada următoare, make-up artista urmează să fie supusă mai multor intervenții chirurgicale. Iată ce le-a transmis celor care o urmăresc.

Dana Roba a trecut prin momente cumplite, după ce soțul ei a mutilat-o cu un ciocan. Clipele de groază prin care vedeta a trecut sunt greu de descris în cuvinte. Chiar ea a mărturisit după ce şi-a revenit că a fost şocată când a văzut în ce stare a adus-o fostul soţ.

La câteva săptămâni după ce s-a întâmplat tragedia, Dana Roba şi-a găsit puterea să le transmită pritenilor ei virtuali un mesaj. Toţi cei care au aflat de necazul prin care aceasta a trecut i-au transmis mesaje de încurajare şi s-au rugat pentru sănătatea ei. Minunea s-a produs, bruneta s-a trezit, este conştientă, dar pericolul încă nu a trecut definitiv, din acest motiv este supravegheată în permanenţă de o asistentă.

Pe rețelele personale de socializare, Dana Roba a postat un mesaj sfâșietor, unde a menționat faptul că va fi supusă unor noi operații. De asemenea, make-up artista a recunoscut că îi pare foarte rău de faptul că nu mai poate lucra, deoarece are ambele mâini în ghips și toate degetele rupte.

„Ultima fotografie in care am arătat impecabil.Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț fără ca sa imi zică nimic in seara respectiva.Mereu când nu ne înțelegeam imi spunea: mai bine te văd moarta decât sa divorțezi de mine.Eram înainte cu 2 zile de divorțul pe cale amiabila pe care l-am plătit eu, 800€.Acum ma refac ușor, și m-ai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția fetei și una la mâna dreapta pt ca am toate degetele rupte și am ambele mâini in ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită ca nu pot lucra. Voi lupta pentru copiii mei și consider ca Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie in viața și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult.Va iubesc și ma gândesc la voi. Când ma fac bine voi face un live pe Instagramul meu : Danielarobamakeupartist”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa de Facebook.

Soţul Danei Roba a premeditat totul!

În cadrul interviului pe care l-a acordat recent, Dana Roba a mărturisit că totul a premeditat de soțul său. Cu lacrimi în ochi și distrusă de durere, bruneta a mai spus şi faptul că cel care trebuia să aibă grijă de ea și să-i ofere tot ce e mai bun în lumea asta, i-a garantat că o va ucide cu sânge rece.

„A premeditat asta pentru că eu nu aveam ciocanul ăla în casă, duminică seară. În momentul în care m-a bătut, țin minte clar că îi spuneam: «Daniel, să știi că tu nu dai în mine, tu dai în Hristos, tu dai în copilul lui Iisus și o să-ți pară rău pentru toate loviturile pe care mi le dai ». Atunci s-a enervant și mai tare și mă lovea și mai tare, mă călca, cu picioarele pe față și mi-a zis «Îți garantez că mori, o să mori, du-te dracului de pocăită că vei muri». Tot așa, îmi spunea, încontinuu”, a declarat Dana Roba, în cadrul unui interviu pentru România TV.