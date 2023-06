Dana Roba, bătută după 7 ani de muncă fără încetare. Nu și-a permis nici concediul maternal pentru a-și întreține familia

În urmă cu câțiva ani, Dana Roba povestea, în cadrul unui interviu, că muncește fără încetare de ani buni. Make-up artista își făcea meseria de dimineață până seara pentru a putea să-și întrețină familia. Soțul ei, cel care a bătut-o până a desfigurat-o, nu a lucrat o zi în viața lui.

Cazul Danei Roba a cutremurat o țară întreagă. O femeie liniștită, pocăită, care nu permitea nici măcar să vadă un bărbat în salonul său, a ajuns la spital în stare gravă. Soțul ei, Daniel, a bătut-o cu ciocanul în urmă cu trei săptămâni, iar loviturile au fost la un pas să-i aducă sfârșitul. Nici medicii nu credeau că o vor putea salva, iar mulți susțin că este vorba despre o minune.

Dana Roba, nenorocită pe viață după ani de muncă

Bărbatul cu care Dana Roba este căsătorită de mai bine de 7 ani nu a lucrat nici măcar o zi din viața lui, potrivit spuselor soției. Pe tot parcursul căsniciei, ea a muncit în continuu, oprindu-se doar atunci când a născut, pentru două săptămâni. Și înainte de a deveni mamă, chiar dacă burtica o incomoda, a mers la muncă.

„Acum sunt mai motivată să muncesc pentru că am copii, trebuie să muncesc mai mult, trebuie să le ofer absolut totul”.

De casă se ocupau la acel moment soacra și soțul Danei Roba. Make-up artista avea toată ziua ocupată la salon așa că și-a dedicat cea mai mare parte a timpului carierei.

„Grijă în sine au soțul meu și soacra mea. Ei se ocupă cel mai mult de fete. Eu, din punct de vedere financiar. Cineva trebuie să aducă și bani în casă, eu nu am stat niciodată în concediu de maternitate sau așa.

Eu, la două săptămâni după ce am născut fetele m-am întors la muncă.(…) Nu puteam să stau acasă și am lucrat inclusiv până în momentul în care am născut, înainte cu o zi”, spunea fosta parteneră a lui Nicolae Guță pentru Wowbiz.

Cum a ales cariera de make-up artist. Părinții aveau cu totul alte planuri

În același interviu, Dana Roba a spus că și-a identificat pasiunea încă de la 5 ani, când a găsit un ruj pe stradă și l-a folosit pentru a se machia. Ajunsă la liceu, începuse să-și exerseze talentul pe colegele sale, care i-au devenit ulterior cliente. Și-a deschis un salon și a continuat să-și facă jobul cu pasiune, dar părinții ar fi preferat să o vadă asistentă sau farmacistă.

„M-am apucat de machiaj pentru că asta mă vedeam făcând de când eram eu mică. Prima mea interacțiune cu make-up a fost la vârsta de 5 ani, când am găsit un ruj pe stradă și m-am dat cu el la ochi. Atunci a fost pentru prima dată când eu am simțit că trebuie să fac meseria asta.

Anii au trecut, părinții mei voiau să mă fac asistentă sau farmacistă, eu nu aveam nicio treabă cu latura asta, plus că la farmacie trebuia să înveți foarte mult și nu era de mine.

Eu m-am născut artistă și asta sunt de când mă știu.

M-am dus și am făcut cursuri de make-up. În timpul liceului, la mine la bancă găseai absolut toate machiajele, de la rujuri la fonduri de ten. Salonul Dana Style era la mine la bancă. Dacă voiai să îmi ceri un pix, la mine nu găseai (…) Colegele mele de clasă mi-au devenit cliente la machiaj”, spunea ea pe vremea aceea.