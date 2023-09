Dana Roba, o nouă lovitură din partea lui Daniel Balaciu! Bărbatul i-a făcut plângere la Poliție: ”Le-a spus că...”

Calvarul nu se mai încheie pentru Dana Roba! Make-up artistul trece prin clipe dificile în continuare, primind o nouă lovitură din partea lui Daniel Balaciu. Fostul ei partener de viață a pus-o, din nou, la zid, la scurt timp după ce i-a aplicat o bătaie soră cu moartea. Vedeta a fost la un pas să-și dea ultima suflare, după loviturile teribile încasate, însă o minune a salvat-o. Acum își vede de viață și speră ca vinovatul să primească pedeapsa mult meritată. Ce gest neașteptat a făcut fostul soț al Danei Roba?

Dana Roba și Daniel Balaciu au ajuns dușmani de moarte din soț și soție. Bărbatul a snopit-o în bătaie, apoi a lăsat-o să zacă într-o baltă de sânge. Au urmat clipe teribile pentru make-up artist, în care aceasta s-a zbătut să trăiască. A suferit mai multe intervenții, iar printr-o minune și-a revenit. Acum duce o luptă în instanță, pentru ca vinovatul să plătească pentru chinul la care a supus-o. Cu timpul, Dana și-a revenit și a început să muncească, din nou, pentru că avea nevoie de bani. S-a întors în salon, la prima dragoste: machiajul. Tânăra mămică a avut mult succes și a câștigat o sumă frumoasă, care o va ajuta să se pună și mai bine pe picioare.

În tot acest timp, fostul soț i-a depus o nouă plângere la Poliție, pentru evaziune fiscală. Acesta o acuză că nu dă bon fiscal clientelor pe care le are la salon. De asemenea, el ar fi spus că toți banii pe care Dana i-a făcut sunt din videochat, lucru care ar fi total neadevărat.

„Am avut luna trecută foarte multe cliente. Am lucrat câte 10/12 ore pe zi și în total am făcut o sută șaptezeci de milioane…pe luna august. Aș fi postat pe paginile mele de socializare tot ce am machiat, dar nu am avut timp, plus că mi-ar trebui și o asistentă să facă acest lucru, că eu dacă machiez încontinuu, nu am timp. Câștig foarte bine din meseria de make-up artist.

Recent, Daniel, mi-a făcut plângere la poliție pentru evaziune fiscală, și că sunt prietenă cu interlopii. Așa a scris în plângere. El le-a spus polițiștilor că nu dădeam bon la fete.

Acum vreau să mă dezvolt mai mult și să îmi fac un salon mai mare de atât. În acea plângere am înțeles că a scris că eram săracă lipită pământului, la început, când m-a cunoscut, după care am început să câștig bani frumoși pe care eu i-am făcut din videochat. Nu știu dacă o să mă cheme la poliție să depun mărturie, dar dacă o să trebuiască, o să mă duc”, a dezvăluit Dana Roba, pentru click.ro

Dana Roba și-a găsit fericirea în brațele lui Beni

Vedeta este judecată pentru faptul că și-a asumat noua relație, la scurt timp după ce a fost la un pas de moarte. Dana Roba susține că Beni este cel care a ajutat-o să-și revină după șocul trăit din cauza fostului partener.

„Multă lume mă judecă pentru relația cu Beni, dar nu doresc nimănui lucrurile prin care am trecut eu. Nici nu știu cum am rezistat prin tot ce am trecut. Asta este mâna lui Dumnezeu, El a îndurat totul pentru mine”, a mai spus vedeta, pentru sursa citată.

