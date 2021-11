Dana Rogoz a apelat la ajutorul unui terapeut. Care a fost motivul: „Aveam coșmaruri în fiecare noapte”

Dana Rogoz se poate considera în prezent o femeie împlinită. Are o carieră de succes, o familie extrem de frumoasă, însă cu toate acestea, viaţa actriţei nu a fost doar lapte şi miere. În cadrul unui interviu recent vedeta a recunoscut că de-a lungul timpului a traversat și momente mai dificile.

Pe Dana Rogoz o cunoaşte o ţară întreagă. Cariera sa în lumea artistică a început încă de la o vârstă fragedă. Abramburica a fost fetița care aducea zâmbetul pe buze tuturor copiilor.

De atunci viaţa actriţei s-a schimbat destul de mult. Este soţie şi mamă pentru doi copii minunaţi, o fetiţă pe nume Lia şi un băieţel pe nume Vlad. Se pare că la primul copil vedeta și-a dat seama că se confruntă cu probleme și a apelat la ajutor specializat. Mai mult, Dana Rogoz povesteşte faptul că a avut emoţii la prima şedinţă.

„Aveam coșmaruri în fiecare noapte. Mă rog, mereu am fost colegă cu coșmaruri mișto, încă de prin liceu, dar în perioada aceea, după ce tata murise de câteva luni, cu Vlad bebeluș, le-am luat ca pe un semnal de alarmă. Am zis hai să văd totuși ce e cu nopțile astea agitate, ce e cu mine, cu doliul pentru tata, cu nouă postura de mamă.

Aveam atâtea întrebări, de fapt, că nici nu știam la prima ședință de terapie din viața mea ce să îi spun mai întâi psihoterapeutului. Cu ce să încep. Abia după multe ședințe am realizat că, în sfârșit, îmi dau ocazia să trec printr-un proces de autocunoaștere, de multe ori al naibii de dureros, dar extrem de necesar. Și cu cât au trecut anii, mai ales în raport cu Vlad, iar acum cu Lia, am înțeles că terapia a fost cel mai bun cadou pe care am putut să mi-l fac”, a dezvăluit vedeta pe blogul ei.

CITEŞTE ŞI: DANA ROGOZ, CLIPE TERIBILE ÎN PLINĂ NOAPTE. “AM URLAT ATÂT DE TARE…” CE A PĂȚIT ACTRIȚA

„Am mers câțiva ani la terapeut”

Chiar dacă s-a maturizat, Dana Rogoz cere ajutorul specialistului și acum, mai ales când vine vorba despre copiii ei.

„Pentru gestionarea relațiilor pe care le am cu copiii mei, continui și acum să cer sfaturi terapeutului. Simt că îmi fac un cadou de fiecare dată când apuc să îmi programez o ședință, pentru că, în sfârșit, pot să descarc ce am mai adunat.

Ultima am făcut-o online, fiind în pandemie, acum vreun an cred. Inițial credeam că nu va funcționa dialogul online, dar abia după ce ședința s-a încheiat am realizat că nu am avut nicio problemă cu asta, adică nu am simțit nicio barieră în comunicare. Sigur, aveam deja o relație mai lungă cu terapeutul meu, dar pe de altă parte, cred că ne-am obișnuit cu toții să comunicăm destul de mult la distanță, intrând mai ușor în profunzimi, chiar și când nu suntem față în față cu omul căruia ne destăinuim.”, a mai povestit Dana Rogoz.

În acelaşi timp, actriţa a transmis faptul că îşi doreşte ca oamenii să apeleze mai des la aceste servicii atunci când este cazul, fără rușine: „Hai să normalizăm acest subiect, hai să spargem prejudecățile”.

Sursă foto: Instagram