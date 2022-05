Dana Rogoz, dezvăluire emoționantă despre abuz: „Avem o fugă față de emoția asta nasoală”

Declarațiile neaşteptate ale Vioricăi Vodă, despre abuzul suferit în lumea cinematografiei din România, au sensibilizat-o pe Dana Rogoz. Actriţa a declarat public faptul că o susţine pe Viorica Vodă, dar în acelaşi timp a dezvăluit şi experienţa proprie în ceea ce priveşte acest subiect.

Mărturiile copleşitoare pe care Vioricăi Vodă le-a făcut la Premiile Gopo despre abuzurile suferite din partea anumitor regizori, din zona teatrului și a cinematografiei, au avut un impact profund asupra mai multor personalităţi din lumea showbiz-ului.

Dana Rogoz nu a rămas indiferentă, iar pe pagina sa de Instagram a publicat un mesaj pre tema acestui subiect extrem de delicat.

„Din sală s-a simțit că acel moment, adevărat, curajos, emoționant, s-a lăsat liniștea și sunt convinsă că a vorbit în numele foarte multor femei.”, a declarat Dana Rogoz pe reţelele de socializare, despre momentul Vioricăi Vodă, la Premiile Gopo.

Dana Rogoz, dezvăluire emoționantă despre abuz

Mai mult, actriţa a continuat seria declaraţiilor şi a recunoscut că s-a confruntat și ea cu hărțuirea, însă nimeni nu a ascultat-o la acel moment. Acum, Dana Rogoz a criticat dur reacţiile pe care le-au avut colegii săi de breaslă.

„Am încercat și eu atunci să vorbesc despre hărțuire și am avut parte de tot felul de reacții de care, din păcate, a avut parte și Viorica aseară și, ce am constatat cu tristețe și aseară, este că noi nu știm să primim o astfel de veste și evident avem o fugă față de emoția asta nasoală, pe care o astfel de mărturisire o stârnește în noi”, a dezvăluit, cu emoție, Dana Rogoz.

Dana Rogoz este de părere că ignoranţa celor din jur pune victima într-o situaţie inconfortabilă.

„Din păcate, ceea ce s-a întâmplat aseară a fost o încercare de a ieși din acel moment și atunci au existat o serie de…să zicem, stângăcii, ale unora și comentarii deplasate, acele glumițe care vor să detensioneze, dar care fac foarte mult rău, pentru că pun victima într-o poziție inconfortabilă și oprește un lanț mai lung al acestor dezvăluiri”, a mai adăugat vedeta.

