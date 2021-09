Dana Rogoz, probleme de sănătate: “Am tiroidă autoimună, aș putea avea tendințe de îngrășare”

Dana Rogoz a fost tot timpul invidiată pentru silueta perfectă, iar admiratorii ei s-au întrebat tot timpul dacă problema de sănătate cu care se confruntă are un rol decisiv în faptul că nu a acumulat kilograme nici măcar când era gravidă. Chestionată de fani pe marginea acestui subiect, actrița a decis, în sfârșit, să spună adevărul.

Dana Rogoz a trecut prin două sarcini, dar și-a păstrat formele care au transformat-o într-una dintre cele mai sexy femei din showbiz. Recent, actrița a postat pe o rețea socială o fotografie în care are spatele gol, iar admiratorii au început din nou să discute despre silueta ei.

“Bună, Dana. Arăți senzațional! Cum reușești? Poate faci un articol cu dieta ta și programul de sport. Te-am văzut acum câțiva ani pe plajă și arătai grozav și în realitate. Mult succes!”, i-a scris o urmăritoare actriței pe Instagram.

Fanii nu au așteptat răspunsul Danei Rogoz și au anunțat: “Este foarte ușor. Dănuța suferă de tiroidă. Nu are ce sfaturi să îți dea. Pe Instagram vei vedea doar partea ruptă din basme, adevărul e dincolo de noi”.

Dana Rogoz, probleme de sănătate: “Doamne, în ce te bagi…”

După ce a văzut acest comentariu, Dana Rogoz a simțit nevoia să intervină. “Doamne, în ce te bagi…Eu am tiroidă autoimună, adică probleme legate de hipotiroidism mai degrabă, adică aș putea avea tendințe de îngrășare. Deci argumentul cu tiroida e în această situație rupt de realitate”, a fost răspunsul actriței.

Reacțiile celor care o urmăresc pe Dana Rogoz nu s-au oprit, însă, aici. “Dar toți suferim de tiroidă pentru că… toți o avem! Și ce bine că o avem. Important e cum funcționează. Și mai important e că o persoană, oricine ar fi ea, nu trebuie să explice pe nicăieri de ce e slabă sau rotunjoară”, a fost replica unui fan.

Ce simptome are boala

Dana Rogoz suferă de o afecțiune a tiroidei, Hashimoto, frecventă în rândul femeilor, care poate declanșa fluctuații de greutate sau stări de oboseală.

“Și asta contează (nr. în privința numărului de kilograme), sunt pe tratament. Nu simt momentan așa zisele perioade de îngrășare care sunt cumva specifice bolii, deși, dimpotrivă, toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, dar de fapt am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare, am alte probleme asociate. Sau pot să am stări mai proaste și de obicei atunci îmi verific analizele și văd dacă e cazul să îmi măresc doza de tratament”, a declarat Dana Rogoz, în 2019, pentru viva.ro.

Predispusă la diabet

Altfel, în februarie 2020, Dana Rogoz a aflat, în urma unor controale, că are un risc crescut de a dezvolta, în viitor, diabet de tip 2.

“De exemplu, eu am aflat în urma acestei testări că am risc crescut de a dezvolta la un moment în viață diabet de tip 2. (…) Au rezultat mai mai multe modificări genetice de care habar nu aveam, care indică acest risc. Nu e tocmai o surpriză, căci tata a avut acest tip de diabet”, a dezvăluit actrița pe blogul ei.