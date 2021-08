Dana Sofronie, campioană olimpică la Atena, suferă de o boală cumplită: ”Am ajuns aproape în comă la spital”

Antrenamentele intensive, regimul de viață sănătos, bucuria câștigării de medalii olimpice, nici măcar toate acestea nu te pot feri de depresie. Campioana olimpică la Atena, Dana Sofronie, a împărtășit pe pagina sa de Facebook, prin ce clipe dificile a fost nevoită să treacă, dar și faptul că s-a luptat cu cu boala cumplită: depresia.

”Da, sufăr de depresie de ani buni. Este o boală greu de suportat dacă nu este tratată. La vârsta de 8 ani au început insomniile care au continuat până în ziua de astăzi. Până acum câțiva ani am reușit să țin insomniile sub control, dar, în timp, devenind foarte agresive , a trebuit să apelez la ajutorul specilialistilor. Simptome? Anxietate, izolare, dureri de picioare, nedorinta de socializare, aproape o neputință de a merge, de a face pași, etc.Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital și am reușit să îmi revin numai datorită ajutorului celor din jur, a dnei dr. Cotan Raluca și specialiștilor de la Centrul de Nevroze Predeal.

Mi-am luat inima în dinți și mi-am făcut curaj abia acum să scriu despre toate aceste lucruri în speranța că ajută pe cineva care simte la fel și care nu are curajul să ceară ajutor. Fie că de teamă de a nu fi judecat, fie din alte motive, mulți oameni nu vorbesc despre asta cu cei din jur. Nu cer ajutor. Este o lupta care se da cu noi , în noi , dar e bine să avem alături oameni competenți care ne fac lupta mai ușoară. Este, totodată, un semn către cei dragi care suferă alături de noi”, a scris sportiva pe contul său de Facebook.

Dana Sofronie a început gimnastica la vârsta de 4 ani

Dana Sofronie a început gimnastica la vârsta de 4 ani. A fost legitimată la CSS Constanța, iar la lotul național a fost pregătită de Octavian Bellu, Mariana Bitang și Lucian Sandu.

După ce la Mondialul din 2003 a fost componentă a echipei medaliată cu argint, la JO de la Atena a contribuit la cucerirea aurului la echipe, prin exercițiile valoroase prezentate în finala pe echipe la sărituri, paralele inegale și sol. În concursul pe aparate a obținut argintul la sol, fiind întrecută doar de colega sa, Cătalina Ponor, triplă campioană olimpică la Atena.

În 2004, la Campionatele Europene, Dana a devenit campioană continentală cu echipa, a cucerit argintul la individual compus, s-a clasat pe locul 6 la bârnă și pe 5 la sărituri. După retragerea din activitate, în 2005, Dana Sofronie și-a terminat liceul și studiile universitare de Educție Fizică și Sport și a devenit antrenoare la CSS Constanța.

Sursa foto: Facebook Dana Sofronie