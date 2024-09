Dani Boy i-a recunoscut în față Mădălinei de la Insula Iubirii că a înșelat-o! Reacția ispitei a fost neașteptată: „Nu-mi venea să cred”

Mădălina Maricuț și Danny Boy și-au spus „adio”, după doar câteva luni de relație. Despărțirea a fost confirmată chiar de ispita de la Insula Iubirii, la scurt timp după ce au început să circule zvonuri conform cărora ar fi însărcinată. Deși au avut o idilă scurtă, a fost plină de năbădăi. Concurentul show-ului de pe Antena 1 i-a recunoscut în față ispitei că a înșelat-0, iar reacția sa a fost neașteptată.

Daniel Ungureanu și Maria Covasa s-au făcut remarcați în urma participării lor la Insula iubirii. Cei doi s-au supus celui mai dur test al fidelității, însă finalul nu a fost unul fericit. Atât Maria, cât și Dany Boy s-au îndrăgostit de câte o ispită de pe insulă. După terminarea filmărilor din Thailanda, cei doi au decis să se despartă – după o relație care a durat 5 ani – și să își îndrepte atenția către noile cuceriri.

La finalul competiției Insula Iubirii, Mădălina Maricuț și Daniel Ungureanu au plecat împreună și au început o relație care a durat aproximativ jumătate de an. Cei doi au avut o idilă scurtă, dar plină de năbădăi, cu împăcări și despărțiri.

La un moment dat, Dani Boy a înșelat-o pe ispita de la Insula Iubirii cu o altă domnișoară. Tânărul s-a simțit vinovat față de iubita lui de acea vreme și a decis să îi mărturisească adevărul. Acesta a mărturisit că Mădălina a avut o reacție neașteptată.

Inițial, Dani Boy se aștepta ca anunțul despre infidelitate să o enerveze la culme pe iubita sa. Totuși, tânărul a mărturisit că Mădălina nu a țipat deloc și a fost extrem de calmă. Mai mult decât atât, nici măcar nu s-au certat pe acest subiect.

„În momentul în care ne-am împăcat, mă simțeam vinovat și nu puteam să trăiesc așa. Sincer, reacția Mădălinei în momentul în care i-am spus că am înșelat-o, nu știu, a fost de neprețuit. Adică a fost ceva wow, nu mă așteptam. Efectiv a fost foarte calmă, foarte liniștită. Nu-mi venea să cred. Și spunea că oarecum știa, oarecum, adică a fost foarte liniștită și asta mi-a plăcut maxim. Nu m-a certat, nu a țipat la mine. Chiar a fost… nu mă așteptam la discuția pe care am avut-o, atât de liniștită și calm (…) Nu am avut o scuză, să zic că mamă, eram despărțiți. Pentru mine era caldă treaba. Eram certați de două zile, nu pot să zic. Am greșit, îmi asum”, a povestit Dani Boy la testimonialul de la Antena 1.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Mădălina a dezvăluit că ea și Dani Boy și-au spus „adio” după câteva luni de relație. Ulterior, fostul concurent de la Insula Iubirii a dezvăluit și motivul separării.

„Consider că relația cu Maria nu mai mergea, am vrut să încerc ceva cu Mădălina, din păcate, nu s-a putut nici cu Mădălina, am stat șase luni împreună, ne-am dat seama că nu prea avem lucruri în comun și am ales să punem punct. Amândoi am fost vinovați, și eu, și ea, am greșit și am fost vinovați. Acum consider că trebuie să ne respectăm și să ne vedem de viețile noastre și totul o să fie bine. În afara faptului că noi ne înțelegeam bine doar în pat… altceva nu a existat”, a povestit Dani în urmă cu puțin timp.