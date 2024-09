Ce s-a întâmplat între Maria și ispita Alin, după ce s-au întors în țară: ”L-am căutat, da! I-am dat numărul de telefon”

Maria Covașa a clarificat situația dintre ea și Alin Simoiu. Deși au existat apropieri între fosta concurentă de la Insula Iubirii și ispita Alin, cei doi nu au păstrat legătura și în afara emisiunii. Maria susține că Alin a „șters cumva pe jos” cu ea și tocmai de aceea a decis să spună tot! Iată ce mărturisiri a făcut!

Maria Covașa este fostă concurentă a emisiunii Insula Iubirii. Blondina s-a dus alături de Dani Boy pentru a-și testa relația, iar cei doi au decis să își separe drumurile odată cu părăsirea emisiunii. În timp ce Dani îi făcea avansuri ispitei Mădălina, Maria s-a apropiat foarte mult de ispita Alin, iar relația dintre ei părea să aibă un viitor și după încheierea filmărilor, dar nu a fost așa.

Maria a recunoscut că Alin se încadrează în cerințele pe care le are de la un bărbat, dar nu în totalitate. Mai mult, ea a vorbit despre a doua față a lui Alin, mai puțin știută de public. Totodată, blondina susține că Alin a fost motivul pentru care ea și cu Iustina s-au certat.

”Alin se încadrează în tiparul meu, dar nu în totalitate. Și-a arătat o altă latură pe insulă și una foarte urâtă. Consider că dacă el chiar a fost ispită și voia să își ducă rolul până la capăt, putea să o facă, dar nu să mă îmbrobodească pe mine și pe Iustina să ne certăm. (…) Alin are o latură foarte urâtă pe care și-a arătat-o și nici măcar nu a avut bunul simț să își ceară niște scuze, pentru că a șters cumva pe jos cu mine și nu cred că meritam”, a declarat Maria Covașa la Interviurile Antena Play.

Maria a mai mărturisit și faptul că l-a contactat pe Alin Simoiu, după ce au ajuns în țară, dar doar pentru a clarifica anumite lucruri legate de comportamentul lui din cadrul emisiunii, nu pentru o eventuală relație.

”L-am căutat, da, i-am dat numărul, dar strict ca să îmi explice de ce a avut acest comportament urât, nu pentru alt motiv. Eu cu Alin nu am mai vrut să am nicio legătură, pentru că eu când am ajuns în țară m-am liniștit, mi-am pus cap coadă tot ce s-a întâmplat, am analizat și mi-am dat seama că Alin s-a prefăcut și nici eu nu am fost acolo în totalitate”, a mai spus fosta concurentă de la Insula Iubirii.