Dani Mocanu, la un pas de închisoare, după ce a fost eliberat din arestul la domiciliul! Ce probleme are din nou cu legea

În luna august 2022, Dani Mocanu a fost plasat în arest la domiciliu pentru mai bine de un an, după ce împreună cu fratele său – Nando și alți indivizi au bătut cu bestialitate un bărbat până când acesta a ajuns la spital cu fractură de craniu. În luna octombrie 2023, magistrații au decis ridicarea arestului la domiciliu și înlocuirea acestuia cu cea a controlului judiciar. Chiar și în aceste condiții, la finalul anului a fost la un pas de a ajunge în spatele gratiilor.

Dani Mocanu a petrecut mai bine de un an în arest la domiciliu. Recent, magistrații au decis menținerea măsurii preventive a controlului judiciar. Totodată, magistrații au respins cererea IPJ Argeș – Serviciul Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare prin care se cere schimbarea măsurii controlului judiciar cu o măsură preventivă mai dură, adică să fie trimis din nou în arest.

Dani Mocanu, la un pas de a ajunge în spatele gratiilor

Astfel, magistrații au ridicarea arestului la domiciliu și înlocuirea acestuia cu cea a controlului judiciar, iar Dani Mocanu a scăpat de arest, însă are de respectat o serie de reguli pentru măsura controlului judiciar: nu are voie să ia legătura cu persoana vătămată sau cu familia acesteia, nu are voie să depășească limita teritorială a orașului și nu îi este permis să comunice cu inculpații din dosar.

(…) În temeiul art.215 alin.7 C.pr.pen., respinge ca nefondată sesizarea IPJ Argeş – Serviciul Investigaţii Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu o altă măsură preventivă mai grea, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Mocanu Daniel”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Nu este prima dată când Dani Mocanu a scăpat de arest. În anul 2017 a fost acuzat și cercetat pentru organizare de grup infracțional, specializat în proxenetism, spălare de bani și trafic de persoane. Totodată, în anul 2020, cântărețul a fost cercetat pentru incitare la ură și discriminare, din cauza unei melodii pe care acesta a compus-o.