Dani Oțil a răbufnit în direct, după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Ce l-a scos din sărite pe matinalul de la Antena 1

În data de 8 septembrie 2022, Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viață la 96 de ani. După ce a fost anunțat decesul, cei care i-au urmărit viața publică au postat pe internet diferite mesaje și imagini. Însă, pe lângă postările prin care s-a transmis adorație sau admirație, au existat și utilizatori care au făcut glume pe seama decesului Reginei. Dani Oțil (42 de ani), matinalul de la Antena 1, s-a arătat revoltat de postările respective și a răbufnit în direct, la TV.

După moartea Reginei Elisabeta a II-a, oameni din lumea întreagă au postat mesaje de condoleanțe. Platformele de social media s-au umplut rapid cu postări prin care utilizatorii își arătau admirația față de Regină. Însă, printre acestea există și unele care tratează cu amuzament situația. Mai cu seamă, la scurt timp după ce s-a aflat de trecerea în neființă la Majestății Sale, mai mulți utilizatori au făcut glume. Lucru ce l-a scos din sărite pe matinalul de la Antena 1.

Vezi și PREMONIȚIA CUTREMURĂTOARE FĂCUTĂ DE CARMEN HARRA. MESAJUL POSTAT DUPĂ MOARTEA REGINEI ELISABETA A II-A

Dani Oțil a răbufnit în direct, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, după glumele din mediul online: ”Sunt foarte nesărate”

Dani Oțil a spus în direct, în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, ce l-a deranjat, după ce s-a anunțat moartea Reginei Elisabeta a II-a.

”N-am știut că sunt atâția telectuali în România, care scriu așa de frumos despre regina altora. N-am știu nici că suntem atât de funny. Câte glume poți să afci despre o femeie de 90 și ceva de ani, de care se știa că la un moment dat o să dispară. Sunt foarte nesărate, mi se par lipsite de umor. Chiar, de data asta, nu înțeleg de ce ai face o memă cu Regina, pentru că nu-și are rostul. Să nu uităm că mulți știm despre Regină abia de pe Netflix, la fel știm și despre Michael Jordan”, a spus Dani Oțil.

În plus, matinalul de la Antena 1 a continuat să își pronunțe nemulțumirea: ”E bine s-o lăsăm mai moale, să nu petrecem cele 20 de minute, cât am văzut ieri pe cineva, căutând o poză cu Regina, ca să posteze și el. Bossule, dacă nu ai poză cu dânsa în telefon, de ce cauți pe Google Images, că am și eu Google Images. Lasă tu postarea aia, că nu își are rostul”.

Vezi și SEMN DIVIN!? CE A APĂRUT PE CER, IMEDIAT DUPĂ ANUNȚUL DECESULUI REGINEI ELISABETA A II-A