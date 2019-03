Ce umilință! Dani Oțil a recunoscut azi motivul despărțirii de Mihaela Rădulescu, după 5 ani de tăcere: „Îmi trimitea SMS-uri cu…”

Pentru prima oară de la despărțirea lor, Dani Oțil a recunoscut adevăratul motiv al ”rupturii” dintre el și Mihaela Rădulescu. În emisiunea matinală ”Neatza cu Răzvan și Dani” s-a discutat despre… femeile cicălitoare, iar dezvăluirile au fost fulminante.

A fost momentul în care Dani Oțil s-a dezlănțuit și – chiar dacă nu a pomenit numele Mihaelei Rădulescu – nu trebuie să uităm că relația dintre el și Mihaela a fost una lungă și fierbinte, motiv pentru care astfel de declarații incendiare fac loc tuturor speculațiilor.

În stilu-i caracteristic, povestitorul Dani și-a amintit de momentele delicate în care lipsea de acasă, câte o oră-două, apoi începea să sune telefonul. Nu era de la job, nu ținea de afaceri. Pur și simplu îl suna ”jumătatea vieții sale”. După nenumăratele apeluri, apăreau mesajele în care nu era întrebat dacă se simte bine sau dacă a avut, Doamne-ferește, vreun accident, ci acuzat că își petrece timpul cu altcineva.

”Îți face mai bine aia decât mine” și ”Sper că e mai urâtă decât mine, așa am văzut că se întâmplă în filme” sunt doar două exemple din care reiese că Dani n-a scăpat nici el de… cicăleala feminină la care se făcea referire.

Cum a fugit Dani la sfârșit de an cu ”super-fundulețul” României

Dani Oțil este, fără îndoială, unul dintre cei mai râvniți burlaci din România. După relația de șase ani cu Mihaela Rădulescu, prezentatorul de la Neața nu și-a mai asumat nicio iubită, deși au fost câteva domnișoare cu care ar fi început o poveste de dragoste, însă nu s-a concretizat nimic. Cancan.ro a dezvaluit relația-bombă a sfârșitului de an – Dani Oțil a fugit în Chile cu ”super-fundulețul” României.

Gabriela Prisacariu a fost una dintre cele mai admirate, dar și controversate concurente de la Supermodel s by Cătălin Botezatu. Deși a fost remarcată de la început pentru frumusețea ei, Gabriela și-a atras destule antipatii din cauza caracterului ei.

“Barbatii cauta in general femei proaste. Pana acum nu mi-am gasit jumatatea si nici nu caut. Am fost cu barbati care mi-au dat papucii pentru ca s-au gandit ca sunt si frumoasa si mai am si ceva in cap, asa ca inainte sa ii parasesc eu, au preferat sa fac ei pasul asta”, spunea tânăra despre bărbați în urmă cu ceva timp.

Gabriela Prisacariu a studiat la Facultatea de Drept, în cadrul Universității din București și a dat lovitura în modelling, după ce a câștigat exigentul concurs Supermodels by Cătălin Botezatu.