Dani Oțil, accident cu mașina de curse. Cum se simte prezentatorul de la Antena 1

Dani Oțil a avut parte de un accident cu mașina de cursă, la un raliu din Mangalia. Prezentatorul de la Antena 1 a anunțat în online cum se simte.

Dani Oțil este știut ca fiind un pasionat de raliuri, motiv pentru care nu putea lipsi de la prima etapă din Campionatul Național de Super Rally, din Mangalia. Acolo, din păcate,Dani a avut parte de un accident.

Dani Oțil a fost cel care a deschis competiția cu un prototip Radical SR1, urmat de campionul național din 2019, Costel Cășuneanu. Anul trecut, matinalul a reușit să câștige singura etapă organizată pe timp de pandemie.

Matinalul a povestit cum s-a petrecut totul.

„Rămâne în cartea mea cu două reci și una caldă: Am lovit mașina neprovocat, fără să mă grăbesc, după un cumul de factori nefericiți. Am reușit să improvizăm, am făcut timp de podium, dar s-a stricat altceva… Caldă e că ne-am întors la curse în oraș și am văzut fețe fără mască după un an’, a fost mesajul transmis de Dani Oțil.

Prezentatorul de la Antena 1 a mai fost implicat într-un accident, în timpul unui raliu, în anul 2019. „Ne-a plecat mașina… De pe drum. Suntem bine. Mașina nu prea‘, spunea Dani Oțil după incident.

