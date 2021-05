Dani Oțil s-a certat cu mama lui, chiar în ziua nunții sale. Care a fost motivul

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au spus cel mai important ”Da!” din viața lor. Marele eveniment a avut loc sâmbătă, 15 mai, iar acum prezentatorul TV face dezvăluiri neștiute de la nunta sa.

La începutul anului trecut, pe când se aflau în vacanță, departe de țară, Dani Oțil a făcut marele pas. ”Matinalul” i-a dat iubitei sale, fostă participantă la “Supermodels by Cătălin Botezatu”, cu care a avut și încă are o relație foarte discretă, departe de lumina reflectoarelor, inelul mult-așteptat. (CITEȘTE ȘI: CUM S-AU DESCURCAT DANI OȚIL ȘI GABRIELA PRISACARIU LA DANSUL MIRILOR, CU BURTICA DE GRAVIDĂ A FOTOMODELULUI)

Din cauza pandemiei, însă, cei doi au fost nevoiți să amâne momentul mult așteptat până… sâmbătă, 15 mai. A fost însă o petrecere restrânsă, la care au participat familia și apropiații, având în vedere contextul actual.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou)”, mărturisea Dani Oțil zilele trecute.

Dani Oțil, ceartă cu mama lui în ziua nunții

În cadrul ediției de miercuri a emisiunii pe care o prezintă, Dani Oțil le-a dezvăluit telespectatorilor noi amănunte neștiute de la nunta sa cu Gabriela Prisăcariu. Prezentatorul TV s-a certat cu mama lui, chiar în ziua marelui eveniment. (VEZI ȘI: CUM A „LUAT-O LA MIȘTO” DANI OȚIL PE PROASPĂTA SOȚIE, CHIAR LA DANSUL MIRILOR. MESAJUL AMUZANT PE CARE L-A TRANSMIS: „AȘA E LA ÎNCEPUT…”)

Se pare că meniul de la nuntă nu a fost întocmai pe placul mamei lui Dani Oțil. Și asta pentru că pe masa invitaților nu s-au aflat tradiționalele sarmale, ”prezente” de obicei la un astfel de eveniment. Motiv pentru care prezentatorul TV a fost ”urecheat” de mama sa.

”M-a certat maica-mea ca nu am avut sarmale la nuntă. Păi cine putea să mai facă sarmale sâmbăta, cine să le mai împăturească?”, a dezvăluit azi Dani Oțil.