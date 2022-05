Dani Oțil, așa cum nu l-ai văzut niciodată. Matinalul de la Antena 1, îmbrăcat în costum de balerină

Dani Oțil (41 de ani) are o comunitate foarte mare de fani, care îi urmăresc postările din social media, bucurându-se de fiecare dată când prezentatorul de televiziune postează imagini mai altfel.

Recent, Dani Oțil a făcut deliciul urmăritorilor săi de pe Instagram, publicând nu una, ci chiar două fotografii în ipostaze hilare. În prima poză postată pe contul său de Instagram Dani Oțil apare îmbrăcat într-un costum de balet… feminin, din Lacul Lebedelor, ba mai mult decât atât, prezentatorul poartă și un machiaj destul de puternic.

Soția sa, Gabriela Prisăcariu, nu s-a putut abține și a comentat: ”Cum ii explic lu fii-tu asta?”. Fanii s-au amuzat teribil și s-au întrecut în comentarii care mai de care mai amuzante.

Cea de-a doua fotografie cu care Dani Oțil și-a bucurat urmăritorii este una de arhivă, de pe vremea când acesta era mult mai tânăr. ”Ghicește protagoniștii, meniul, ce puneau la cale si câți bani mai aveau pana la salariu.”. În fotografie, Dani apare alături de Mihai Bobonete, și el mult mai tânăr, în timp ce stau la masă, într-o bucătărie fără fițe și pretenții.

Și de această dată, fanii s-au amuzat teribil, mai ales că cei doi mâncau ceva absolut banal. ”Ahhh, gresia, fatza de masa si mamaliga cu carnati si oua ochiuri! Superb, trebuie inramata, rezoneaza cu atatia dintre noi!!❤️❤️”, a scris o urmăritoare.

”Toți(mare a majorități) incepem de jos. Este ideal sa ne fixam niște ținte și sa încercăm din răsputeri sa le atingem. Când am ajuns acolo unde ne am dorit, este important sa nu uitam de unde am plecat. ❤️”, a mai spus o alta, apreciind sinceritatea lui Dani Oțil.

Sursă foto: Instagram