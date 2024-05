Ce a pățit acest pensionar italian de 79 de ani, după ce s-a cuplat cu o româncă de 28 de ani. Cine (și CE) era Simona, de fapt

Pe canalul de televiziune Italia 1, în cadrul programului „Le Iene”, a fost prezentată povestea lui Francesco, un bătrân din Roma. Acum zece ani, la vârsta de șaptezeci de ani, Francesco a întâlnit o tânără româncă în vârstă de 28 de ani, care lucra ca dansatoare la bară. Inițial, părea că această femeie îl iubește cu adevărat, însă ulterior s-a dovedit că acest sentiment era doar o iluzie, iar relația lor i-a distrus viața, conform relatărilor site-ului de știri PeriZona.

Francesco povestește că a căzut victimă unei înșelătorii orchestrată de o româncă, care l-a determinat să trăiască în sărăcie absolută timp de șapte ani. A fost nevoit să se umilească, să împrumute bani și să accepte lucruri extrem de epuizante pentru vârsta sa, pentru a-și achita datoriile acumulate din cauza ei.

La optzeci de ani, Francesco demonstrează o condiție fizică rar întâlnită, urcându-se în fiecare zi pe bicicletă și plecând la muncă ca vânzător de șampanie. Chiar și la această vârstă înaintată, el nu se lasă descurajat de provocările vieții și continuă să își câștige existența prin muncă.

„Deodată m-am trezit fără adăpost, dezvăluie el, fără mașină și fără nimic, am văzut lumea prăbușindu-se peste mine. După două zile de chinuri cumplite, am găsit puterea să merg la București, să denunț această persoană și să încep procesul împotriva ei, care a durat șapte ani”, a mai spus bătrânul.

Într-un proces care a captat atenția națională în România, femeia a fost condamnată în primă instanță de Tribunalul București pentru înșelăciune și spălare de bani. Acest caz a fost subiectul unor numeroase reportaje TV, în care atât Francesco, cât și Simona au fost intervievați.

Bunurile în valoare de milioane de euro ale Simonei au fost deja sechestrate de către tribunal: bani, proprietăți, terenuri și mașini. Francesco a dezvăluit că a transferat peste 700.000 de euro către ea de-a lungul anilor. Cei doi s-au întâlnit în momentul în care Francesco, în calitate de reprezentant al unui distribuitor de șampanie, a intrat în barul unde lucra Simona.

„Părea că mă apreciază, așa că am încercat și eu să am câteva întâlniri private cu ea, după spectacolele ei la bară. După câteva zile mi-a spus că ar vrea să rămână să doarmă cu mine, dacă nu mă supăr. La început povestea a fost foarte frumoasă, clar am avut relații sexuale, apoi m-a rugat să vină să locuiescă cu mine.

Mi-a spus că a avut întotdeauna bărbați mai în vârstă decât ea și că diferența de vârstă nu a fost o problemă pentru ea. Eram îndrăgostit, recunoaște el. Timp de doi ani și jumătate mi-a cerut bani pentru toate: bolile ei, bolile tatălui ei, lipsa banilor pentru a cumpăra lemne pentru a se încălzi. Nu avea bani să plătească rata pe casa pe care a cumpărat-o din București, 1.300 de euro pe lună. Odată, când era în Dubai, m-a sunat și mi-a trimis fotografii, spunându-mi că a avut un accident și a trebuit să-i trimit eu bani acolo.

M-a împins să iau credite ipotecare, continuă Francesco, să cer împrumuturi și să mă îndatorez până la gât. M-am îndatorat cu 192.000 de euro, am cerut banii tuturor: bancă, proprietarul afacerii unde lucrez, prietenii. Sunt îndatorat tuturor”, a precizat italianul.