Dani Oțil, dezvăluiri neașteptate despre nunta Deliei Matache cu Răzvan Munteanu: ”Am mai prins un polonic de ceva de pe fund de la un ceaun”

Dani Oțil a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre nunta Deliei Matache cu Răzvan Munteanu, care a avut loc în anul 2012. Au trecut 12 ani de la evenimentul emoționant, iar prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a împărtășit recent amintiri amuzante, începând cu o plângere nostimă legată de mâncarea servită la petrecere.

Dani Oțil a recunoscut că a cam simțit lipsa unui meniu consistent la nunta celebrei artiste, spunând că, în ciuda așteptărilor sale, a fost „flămând”. Cu atât mai mult, prezentatorul TV s-a „plâns” la mama Deliei Matache din această cauză. Se aștepta să fie multă mâncare la eveniment, mai ales pentru că obișnuia să mănânce des alături de cântăreață pe vremea când filmau pentru X Factor.

„La această nuntă pe nou, am dat și de alte lucruri. La masă am primit niște fonfleuri. Noi suntem bănățeni, mai mâncăm acasă înainte să mergem la nunți. Am zis că e doamna Delia, cu care mâncam mult la X Factor. Nu, n-a fost așa. Și când m-am plâns de foame a doua oară la mama Deliei, mi-a zis: «Păi n-ați fost afară, la colțul tradițional?». Am mai prins un polonic de ceva de pe fund de la un ceaun. Au ras tot ceaunul. A fost colțul Târgu Jiu, a fost superb, dar n-am prins. Am ciugulit din alea care-s puse așa una într-alta cu ceva dintr-o spumă care e arsă. Nu înțeleg, eu sunt de la Reșița. Răzvan a apreciat, dar tot flămânzi am fost”, a povestit prezentatorul în podcastul „Ac de siguranță”, găzduit de Răzvan Exarhu.