Dani Oțil face haz de necaz după ce a primit factura la electricitate: ”Umblu prin casă ca tata”

Dani Oțil încearcă să facă haz de necaz după ce a primit factura la electricitate. Adevărul este că de la 1 ianuarie facturile s-au dublat sau chiar s-au triplat, așadar nu știm exact despre ce sumă astronomică poate fi vorba pe factura prezentatorului de televiziune.

”M-am uitat în extras să văd ultimele două facturi. De ieri umblu prin casă ca tata, în sfârșit l-am înțeles, sting becurile. L-am tăiat și pe ăla mic de la diverse lucruri care i se încălzesc electric, am scos și copilul din priză.

Vă întreb eu pe voi, cine aprinde atâtea becuri, că eu două ore tot sting la ele. Mă duc sus, sting. Când ajung jos, iar e aprins sus, iar mă duc…

Am făcut și consiliu de familie ieri, am vorbit cu toată lumea, am vorbit și cu bebelușul, i-am zis ca eu aveam două ore de curent pe zi. Ne tăiau curentul la 10 seara.

Dacă îți vezi factura de curent îți strică ziua. Și nu au venit încă gazele!”, a spus Dani Oțil la Neața cu Răzvan și Dani.

