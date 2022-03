Invitat în podcastul lui Radu Tibulca, Dani Oțil a povestit un episod mai puțin plăcut de la începuturile relației cu Mihaela Rădulescu. Matinalul și-a adus aminte momentele jenante în care a fost pus de către Andra și Cătălin Măruță. Iată cum a fost făcut de rușine în văzul tuturor!

Dani Oțil a fost mai sincer ca niciodată și a deschis cufărul cu amintiri. Invitat în cadrul unui podcast, matinalul de la Antena 1 și-a amintit cum a fost făcut de rușine de Andra și Cătălin Măruță, pe vremea când forma un cuplu cu Mihaela Rădulescu.

Dani Oţil, făcut de ruşine de Andra şi Cătălin Măruţă! Momentul penibil are legătură cu Mihaela Rădulescu

Ani buni au ținut prima pagină a ziarelor, iar acum Dani Oțil face ce face și își amintește de vremurile bune când forma un cuplu cu diva de la Monaco.

Evident că diferența de vârstă de 12 ani dintre cei doi a fost unul din subiectele principale în bârfele apărute de-a lungul timpului, însă nu a fost singura ”diferență” pe care cârcotașii au ”taxat-o”, motiv pentru care nu au fost feriți de bârfe și răutați.

Andra și Cătălin Măruță au fost cei care au ”contribuit” la unul din episoadele jenante prin care a trecut prezentatorul la începutul relației cu Mihaela Rădulescu:

„Mi-aduc aminte de o scenă mișto. Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile-ntre ele… Ne-am salutat așa, de la distanță. Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat, dar nu s-au luat în brațe.

Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare. Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud. Prima remarcă a fost: Bă, Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?

Bine, au fost mai mult răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruță. Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional, și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporul”, a spus Dani Oțil.

Dani Oțil: ”Vino să ne măsurăm”

La 7 ani distanță, matinalul este urmărit de aceeași problemă. De-a lungul timpului, Dani Oțil a fost supranumit ”micuțul prezentator”. Vizibil deranjat, matinalul a avut o ieșire nervoasa în propria emisiune și a sărit la gâtul celor care ar fi făcut glume despre înălțimea lui:

”Cine scrie astea? Vreau să mă angajez și eu. Dacă mai scrii micuțul prezentator, hai să ne și măsurăm. Eu am o dimensiunea unui om normal.

Vino să ne măsurăm și, dacă vrei, dăm și probă la Jandarmerie. După aia ne facem poze și dezbrăcați, dacă tot scrii. Poate e o fată și m-a văzut dezbrăcat, dar în cazul ăsta n-ar fi zis că sunt «micuț». Are niște rime și la bacalaureat cred că a luat 10”, a declarat Dani Oțil în urmă cu puțin timp.

Dani Oțil a fost numit în publicațiile mondene ”micul prezentator”, mai ales din cauza faptului că partenerele sale au fost cu câțiva centimetri mai înalte decât el. Chiar soția sa măsoară 1.80 m, în timp ce Dani Oțil are doar 1.75 m.

