Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu mai au o săptămână până la nuntă, dar a apărut o problemă. “Cum vine asta?”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil mai au doar o săptămână până când vor ajunge la altar. În loc să pună ultimele detalii la punct pentru marele moment, modelul le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare ce se întâmplă cu tatăl copiilor ei. Deranjată de ce face prezentatorul de la Antena 1, l-a pârât.

În mod ideal, ar trebui să stea acasă și să o ajute cu casa, cu Tiago sau cu planificarea nunții, dar viitorul ginere trebuie să stea plecat mai mereu. Bineînțeles, are o scuză, dat fiind faptul că muncește enorm de mult și se implică în proiecte pentru a putea aduce bani în casă.

„Spuneți-mi și mie, cum e ca în weekend să ai nunta, iar soțul să fie plecat de vineri până vineri, adică toată săptămâna? Cum vine asta? Și acum oare să-mi fac griji că nu mai vine?!”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pe contul său de Instagram.

(CITEȘTE ȘI: S-a iubit în secret cu Dani Oțil vreme de un an. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat vreodată relația amoroasă, iar acum sunt familiști convinși)

Ce problemă a întâmpinat Gabriela Prisăcariu, chiar înainte de nunta cu Dani Oțil

Blondina și-a ales deja rochia de mireasă, dar după ce credea că a găsit ce avea nevoie pentru nuntă, și-a dat seama că îi va fi extrem de cald îmbrăcată astfel. Ca urmare, și-ar dori să schimbe, chiar înainte de eveniment, rochia și să-și facă una la comandă.

„Să vă povestesc cu ce îmi ocup eu timpul. Mi-am dat seama, dar să nu mă spuneți, vă rog, că s-ar putea să rămân fără soț. Mi-am dat seama că îmi va fi foarte cald în rochia de nuntă, cea de biserică, deși am susținut sus și tare că eu am doar o rochie, că nu mă schimb, mi-am dat seama că ar fi bine să mă schimb. Și acum, pe ultima sută de metri, mai e foarte puțin până la nuntă, chiar mi-aș dori să-mi fac o rochie la comandă, adică nu doar să găsesc una și să o cumpăr. Țineți-mi pumnii!”, spunea Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.

Prezentatorul de la Antena 1 și modelul au cununia religioasă peste doar o săptămână

Dani Oțil trăiește o poveste de iubire cu mama copilului său, Gabriela Prisăcariu. Prezentatorul de matinal și iubita sa urmează chiar să facă și cununia religioasă peste doar o săptămână și se înțeleg de minune, diferența de 12 ani, dar și de 5 centimetri, nefiind piedici pentru ei.

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu, la Antena Stars.

(CITEȘTE ȘI: Dani Oțil, tătic pentru a doua oară? Dialog savuros între Gabriela Prisăcariu și fiul lor: „Tiago, tu vrei să ai o surioară?”)