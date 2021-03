Dani Oțil, ținta glumelor la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Ce a spus Răzvan despre el ca viitor tată

Duminică, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au dat vestea cea mare pe internet. Cei doi au anunțat că vor deveni părnți în câteva luni. La doar câteva ore, luni, emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani” a început promițător pentru fericitul viitor tătic. Răzvan l-a luat în „primire” cu o serie de glume caracteristice.

După ce a fost felicitat de colegii săi din platou, Dani Oțil a picat, inevitabil, în capcana glumelor specifice bunului său coleg Răzvan.

„Nu știu cum se zice la români sau în alte părți. Felicitări, să fie într-un ceas bun, bravo, bă! O să avem un ‘nepoțel. Deja au început împărțelile. Ne împărțim motoarele, mașinile, să vedem care ce ia, că bănuiesc că nu o să mai ai nevoie de ele, Dănuțule. Hai să fim serioși. Am împărțit deja tot de aseară”, i-a spus Răzvan Simion lui Dani Oțil, stârnind amuzamentul celor prezenți.

„Nu se schimbă nimic. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat. Nu se termină viața de rider și de pilot. Așa am început, între două curse”, a declarat Dani Oțil la „’Neatza cu Răzvan și Dani”.

Dani Oțil va avea un copil cu Gabriela Prisacariu

Dani Oțil a anunțat că el și logodnica sa vor deveni părinți. Cei doi aveau nunta plănuită vara trecută, însă, din cauza pandemiei de coronavirus cei doi au amânat marele eveniment.

„Pentru toţi cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceţi un copil… Pentru toţi cei care au ceva cu pătrăţelele noastre… Pentru toţi cei care merg cu bebeluşii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă şi bebeluşii insule… Pentru toţi…hai că am glumit…nu pentru voi…Ci pentru noi…O să avem un copil. Am decis să spun aici pentru că, în curând, mi se va vedea burta şi se vor face speculaţii. Promit să mă refac repede”, a fost mesajul lui Dani Oţil, postat sub poza logodnicei sale.

