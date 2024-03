Daniel Dimache a murit la 54 de ani! Doliu în presa românească

Este doliu în presa românească după ce jurnalistul Daniel Dimache s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 54 de ani și a lăsat în urma lui multă durere. Apropiații și colegii de breaslă au fost luați prin surprindere de decesul fulgerător al acestuia. Care este cauza morții cunoscutului jurnalist?

Cu o experiență de peste 20 de ani în televiziune, dar și în presa scrisă și online, directorul publicației Gazeta de Prahova s-a stins din viață. Decesul lui Daniel Dimache a venit la vârsta de 54 de ani. Din primele informații, se pare că jurnalistul a murit în urma unui infarct. Mesajele de condoleanțe au umplut rețelele sociale.

Așa cum spuneam, Daniel Dimache a murit la 54 de ani, în urma unui infarct, deși nu era cunoscut cu afecțiuni cronice sau cu alte boli. Decesul acestuia a fost unul fulgerător și a adus multă durere pentru familie și cei apropiați. Nimeni nu se aștepta ca jurnalistul să înceteze din viață.

După anunțul decesului, mesajele de condoleanțe au curs în mediul online, iar colegii de breaslă au transmis câteva cuvinte în memoria jurnalistului.

Printre cei care au lăsat mesaje de condoleanțe familiei jurnalistului Daniel Dimache se numără și politicienii Bogdan Toader și Răzvan Tănase.

„Îmi este greu să găsesc cuvinte potrivite acum. Am aflat ca un om deosebit a plecat dintre noi pentru totdeauna! Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace, și să te aibă în paza lui, Daniel Dimache!”, a transmis fostul parlamentar Răzvan Tănase.

„Am primit astăzi, cu tristețe, vestea decesului fulgerător al unuia dintre cei mai cunoscuți jurnaliști prahoveni, Daniel Dimache! Nu am fost foarte apropiați, însă am colaborat bine, datorită profesionalismului de care a dat dovadă în toți acești ani! Am răspuns cu plăcere invitațiilor sale de a participa la emisiunile de televiziune pe care le modera!”, a scris și Bogdan Toader, deputat PSD Prahova, în mediul online.