Daniel Ghiță răbufnește și îl atacă dur pe Cătălin Moroșanu: „Lupţi cu mine sau te retragi”

Daniel Ghiţă nu-l slăbeşte vreun moment pe Cătălin Moroşanu. Îl atacă de fiecare dată când are ocazia şi îl acuză că participă la emisiuni care nu au legătură cu sportul.

În ultima sa intervenţie, ”Samuraiul” face o comparaţie între Moroşanu şi cei mai mari sportivi ai lumii, Simona Halep, Rafael Nadal şi Roger Federer. Ghiţă spune că, spre deosebire de luptărorul român, cei trei nu se îngrâmădesc să apară în astfel de ipostaze, deşi sunt foarte curtaţi de televiziuni.

„Eu aş vrea să închei cu Moroşanu, pentru că, în primul rând, nu poate să lupte şi nu poate să se compare cu nivelul la care am ajuns eu. Pentru că, până la urmă, suntem două caractere diferite. El se chiloţăreşte pe la televizor, face tot felul de emisiuni şi aş vrea să fac aici o paranteză: nu l-am văzut pe Federer că face aşa ceva, nu am văzut-o pe Simona Halep că se duce la asemenea emisiuni. Nu s-a dat numărul unu şi după aia s-a dus la asemenea emisiuni. Nu l-am văzut pe Messi să se ducă la asemenea emisiuni, nu l-am văzut pe Federer, pe Nadal. El duce sportul în derizoriu”, a declarat Ghiţă pentru DigiSport.

Ghiţă s-a folosit de apariţie să îl provoace din nou pe Cătălin Moroşanu. În acuză că trage de timp, refuză să răspundă provocării şi îi transmite un mesaj clar: ori acceptă, ori se retrage.”Păi cum să vorbeşti de un om care duce sportul în derizoriu, cum să vorbeşti de un om care se dă numărul unu şi, când e pus în faţa faptului împlinit, bărbăteşte: lupţi cu mine sau te retragi… După aia te victimizeze pe la televizor. După aia se duce la emisiunile alea. Nu am nimic cu emisiunile… Păi de ce le faci? Le faci pe bani. Păi atunci să se lase de sport. Eu am renunţat, de exemplu, la SPP, un serviciu unde aveam viitor, pentru sport. Adică eu am renunţat la ceva sigur pentru ceva care nu era sigur. Puteam să mă accidentez şi să nu mai pot să fac performanţă. Ia uite, sportivi de valoare, cum sunt Simona Halep, Messi, Federer, Cristiano Ronaldo nu se duc la emisiuni din astea. De ce?

Eu vorbesc de alte nume, care nu au nevoie să se ducă, pe bani, să se denigreze ca persoană, ca şi caracter, să ducă în derizoriu şi personalitatea lor, ca oameni. Eu am şi discutat cu promotorul, nu cred că o să lupte cu mine, îi e frică, găseşte tot felul de motive. Eu vreau să lupt şi cu el, şi cu Benny, şi cu Raul Cătinaş, un an doi, cât mai stau, şi cu cei străini, cu oricine. De exemplu, obiectivul meu nu e ăsta, ci e să lupt cu Rico sau cu Badr Hari la sfârşitul anului, unde să vadă lumea un sport adevărat. Cum ar fi să joci în Liga Campionilor şi vezi două echipe de nu ştii care să câştige, vezi mingea dintr-o parte în alta şi savurezi fotbal„, a încheiat Ghiţă.

În ideea în care Moroşanu va accepta propunerea, Ghiţă se antrenează într-un nou meci, împotriva lui Petr Vondraceck. Gala este programată pe 29 martie, la Sala Polivalentă.