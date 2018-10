Daniel Isăilă, mesaj mobilizator pentru „tricolorii mici”: „Jucați cu încredere! Aveți valoare!”

Fostul selecționer al reprezentativei de tineret a României, Daniel Isăilă, a ținut înaintea duelului decisiv de astăzi cu Țara Galilor, care îi poate califica selecționata under 21 a României la un turneu final de Campionat European după o pauză de două decenii, să-și încurajeze foștii elevi.

„Trebuie să joace cu încredere, pentru că au valoare. Nu va fi uşor, Ţara Galilor e o echipă imprevizibilă, fără obiectiv, dar sunt convins că băieţii vor aborda cum trebuie meciul şi nu vor risca nimic. Am avut o partidă foarte dificilă acolo, au fost şi împrejurări spaciale. Au fost şicane ale gazdelor, pornind de la modul cum ne-au primit şi până la terenul de antrenament. Probabil că aceste şicane i-au tenisonat pe băieţi şi cred că a fost un rezultat pozitiv, mai ales că am am avut doi eliminaţi şi am rezistat 30 de minute fără să primim gol. M-aş bucura foarte tare să se califice. Eu am ales să merg pe alt drum şi nu-mi pare rău. Îmi doream să antrenez în fiecare zi. La naţională nu eşti zlnic în iarbă şi asta m-a măcinat cel mai tare”, a declarat Daniel Isăilă, fostul selecționer al naționalei de tineret a României.

Naţionala de tineret a României este singura selecţionată din grupă care nu a cunoscut gustul înfrângerii. Cu o linie de clasament cu 5 victorii şi 3 egaluri, România U21 se poate lăuda şi cu cea mai bună apărare, „tricolorii” având doar 4 goluri primite în cele 8 meciuri jucate până acum.

După partida cu Ţara Galilor, România va juca la Ploieşti, pe Stadionul „Ilie Oană”, contra Liechtenstein-ului, marţi, de la ora 21:00.

Partida România – Ţara Galilor va avea loc de la ora 19:00, şi va fi transmisă în direct pe Pro X.