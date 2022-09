Daniel Onoriu a fost ”țepuit”! Ce a pățit pilotul atunci când a încercat să vândă un telefon

Daniel Onoriu, unul dintre cei mai apreciați piloți de curse de la noi din țară, trece printr-o perioadă nefastă. Dacă în urmă cu numai câteva zile acesta a ajuns la unitatea de primiri urgențe a spitalului Floreasca (acolo unde a și stat internat în comă), acum acesta a pierdut o sumă de bani!

Pilotul pusese un anunț de vânzare a unui telefon cu ceva timp în urmă și se pare că a reușit să găsească destul de repede un cumpărător, însă, potrivit spuselui acestuia, se pare că a fost ”țepuit”.

”O nouă invenție de a fi păcălit! Omul acesta m-a sunat de pe OLX să-mi cumpere telefonul, mi-a dat un transfer bancar fals. Eu am dormit pe mine și am crezut că mi-a dat banii dar a fost fals și nu mi-a intrat nimic. Astăzi mă duc la secția 2 de Poliție să îi fac plângere! Dacă știți cine e să-mi spuneți! Toată presa va rog să postați poza asta la voi în ziare. Televiziuni la fel. Oricum i-am dat telefonul la Mall Băneasa și sunt camere de luat vederi și poliția poate verifica. Omul a venit cu Dacia albă. Nu știu de ce i-am făcut poză, dar am avut noroc”, a scris Daniel Onoriu pe rețelele de socializare.

Însă, rămâne de văzut dacă totul e doar un fals sau banii vor intra în contul pilotului abia mâine, pentru că, dacă tranzacția a fost făcută în weekend și este un transfer interbancar, atunci banii vor intra în cont într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă luni.

Daniel Onoriu se retrage din luminile reflectoarelor

În urmă cu câteva zile, Daniel Onoriu a dat de înțeles că se retrage de pe micile ecrane și din luminile reflectoarelor, declarându-se cât se poate de obosit. Pilotul de raliuri le-a reamintit fanilor săi că a stat în comă timp de 55 de zile.

”Pentru o perioadă o să mă retrag din viață publică pentru că am obosit! Nu e ușor să apari zilnic la posturi peste posturi TV, iar întregul proces a început să mă obosească, resimțind efectele. Să nu uităm situația mea medicală”, a scris Daniel Onoriu pe Facebook.

