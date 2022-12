Daniel Onoriu, imaginile durerii! Cum arăta fostul pilot, după ce a ieşit din comă: „Azi e prima dată când văd acest filmuleţ şi îmi vine să plâng de mila mea!”

Daniel Onoriu are o poveste de viață impresionantă. Pilotul de raliuri a avut grave probleme de sănătate, ba chiar medicii i-au dat la un moment dat zero şanse de recuperare, după ce a stat 55 de zile în comă. Când nimeni nu mai credea că își poate reveni, miracolul s-a produs. Momentele grele prin care a trecut l-au schimbat complet atât fizic, cât și psihic. Iată ce spune Onoriu despre perioada respectivă.

În luna decembrie, Daniel Onoriu ajungea la spital în stare gravă, cu hemoragie internă, la scurt timp după ce suferise o operație de micșorare a stomacului în Turcia. După ce a stat 55 de zile în comă, pilotul de raliuri și-a revenit ca printr-o minune. Medicii au luptat ca să-l țină în viață, iar rudele s-au rugat pentru sănătatea lui.

Onoriu a publicat recent pe reţelele de socializare un filmuleţ şocant. Pilotul de raliuri apare într-o situaţie dificilă, chiar imediat, după ce şi-a revenit din comă. Pe pagina sa de Facebook, acesta a transmis şi un mesaj emoţionant în care explică ce a simţit în momentul în care a revăzut imaginile.

Daniel Onoriu, suferă din cauza fostei partenere, Isabela

De asemenea, Onoriu a vorbit şi despre cea care i-a fost alături în toată acea perioadă, dar cu care în prezent se află într-un proces de divorţ.

„Aşa eram eu după cele 55 de zile în comă! Azi e prima dată când văd acest filmuleţ şi îmi vine să plâng de mila mea! Omul cu care am stat 5 ani împreuna zi de zi m-a văzut mereu in situatia din video dar ma lasat sa stau 34 de zile in puscarie pentru că am încalcat un ordin de restrictie in care i-am spus te iubesc! Ce fel de inima ai sotia mea nu o sa inteleg niciodata in viata mea martor imi este Dumnezeu din cer!!!

Doamne te rog din toata inima mea sa-mi faci dreptate”, a povestit recent Daniel Onoriu.