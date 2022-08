Daniel Oprița se teme de Csikszereda: „O să fie un meci greu!”

Astăzi, de la ora 19:00, în Ghencea, va avea loc CSA Steaua – FK Csikszereda, confruntarea urmând a închide runda a III-a din Liga a 2-a.

„Roș-albaștrii” sunt neînvinși după primele două runde din acest nou sezon al Ligii secunde. Remiza surprinzătoare de pe teren propriu cu Metaloglobus, scor 1-1, a fost urmată de o victorie mai clară decât o arată scorul, 2-1, în deplasare cu CSM Slatina.

„O să fie un meci greu cu Csikszereda, mai ales că se joacă și în Ghencea și pentru că nu au obținut niciun punct în primele două etape. Am avut meciul în mână cu Metaloglobus, nu am știut să profităm de greșelile lor, nu am tratat serios și cred că e nevoie de mai multă concentrare. Noi ne batem cu noi, pentru că am încredere în echipa noastră, putem bate pe oricine și nu cred că, dacă vom fi concentrați, nu vom ajunge în play-off”, a declarat Daniel Oprița, antrenorul principal al CSA Steaua.

De partea cealaltă, FK Csikszereda a ratat startul acestui sezon, colecționând două înfrângeri din tot atâtea posibile, 2-1 la Dej cu Unirea și 1-0 pe teren propriu cu Concordia Chiajna.

Va fi pentru a doua oară când cele două formații se vor afla față în față într-un meci oficial. Sezonul trecut, tot în Ghencea, bucureștenii s-au impus cu 1-0. Și acum anticipăm un meci la discreția „roș-albaștrilor”, și pariem în consecință.

Pariuri: CSA Steaua – FK Csikszereda

CSA Steaua câștigă oricare repriză – cota 1.60

1X și peste 1.5 goluri – cota 1.79

Echipe probabile: CSA Steaua – FK Csikszereda

CSA Steaua: Dincă – Oroian, Walace, Gugu, Corbu – Popa, Enceanu, Balgiu, Bodișteanu – Chunchukov, Chipirliu

Antrenor: Daniel Oprița

FK Csikszereda: Gyenge – Csiszer, Nemanic, Apro, Vita – Csuros, Kovacs – Gal-Andrezly, El-Saw, Schieb – Jelena

Antrenor: Francisc Dican