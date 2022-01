Daniel Pavel, dezvăluiri despre fosta relaţie. De ce s-a despărţit prezentatorul de la Survivor de mama copilului său

Daniel Pavel şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu şi a vorbit despre separarea de mama fiulu său. Prezentatorul emisiunii Survivor România a recunoscut faptul că el a fost cel care a decis să plece, provocând astfel multă suferinţă în jurul său.

Daniel Pavel a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Anca, mama fiului său. Cei doi nu au fost căsătoriţi, însă urma ca acest pas să se întâmple în viaţa lor. Cu toate acestea, într-un final au ajuns la despărţire.

În cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruţă, vedeta de la Pro TV a oferit detalii despre acest subiect.

„Nu am fost căsătorit, însă este un copil foarte dorit și foarte iubit. Urma să se întâmple și lucrul ăsta (n.r. să se căsătorească), însă valurile vieții m-au făcut să nu oficializez, cum se spune, relația, însă copilul a apărut în relația cu mama lui, o femeie absolut încântătoare. Ea, practic, i-a setat cadrul ăsta de limbi străine, internaționalitatea asta. Anca vorbește germană. Este fiică de diplomați, femeie de afaceri, bucureșteancă”, a declarat Daniel Pavel.

De ce s-a despărțit Daniel Pavel de mama fiului său.

Daniel Pavel a dezvăluit cum a cunoscut-o pe femeia cu care are un copil: „Ne-am cunoscut în București. A fost o întâlnire printr-un profesor. Eu terminasem Marina și făcusem deja primul meu voiaj în Brazilia, Argentina, America de Sud și un profesor de-al meu de la Universitatea Maritimă, în vizită în București, mi-a prezentat-o pe o prietenă de-a lui și așa am intrat în contact. A fost extraordinar. Au fost niște ani foarte frumoși și a apărut Antoniu. Adică, iubit, dorit cerut”.

Mai mult decât atât, prezentatorul show-ului din Dominicană a recunoscut faptul că el a fost cel care a luat această decizie, dar a vorbit în acelaşi timp şi despre motivul separării: ”Pentru că am vrut eu și pentru că nu ar fi vrut ea, ca să spunem așa. Am plecat eu și am plecat provocând durere și suferință. Da, nu este o chestie onorabilă a vieții mele. Eu așa zic (n.r. că l-a iertat), iertarea este creștinească, este un proces continuu, știm cum iartă femeile, nu uită. E în proces să își refacă viața, să spunem așa. Este o luptătoare, proiectul ei de viață este copilul, dar, în același timp, este o femeie vibrantă, caldă, un prieten extraordinar și merită pe cineva absolut minunat, pe măsura ei”.

