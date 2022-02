Daniela a fost adoptată de o familie din Italia, dar acum își caută părinții biologici. Voi știți cine sunt?

Povestea de viață a Danielei începe pe 11 martie 1995, la Buzău, acolo unde a venit pe lume. Însă, destinul avea să îi pregătească tot felul de încercări, încă de la o vârstă fragedă.

La numai doi ani, fetița cu ochi de catifea neagră a fost încredițată unui orfelinat, unde a rămas timp de doi ani. Abia la patru ani și-a cunoscut familia care a adoptat-o și a iubit-o așa cum orice copil merită iubit.

Însă, faptul că nu își cunoaște rădăcinile, o pune mereu pe gânduri. Așadar, Daniela îşi doreşte să îşi cunoască familia biologică, mai ales că ştie că are şase fraţi!

Iată mesajul Danielei, postat pe pagina de Facebook ”The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”.

”Am așteptat atât de mult această zi să vă pot spune și eu povestea mea, deși am mari emoții, incerc să le stăpânesc si sper din tot sufletul meu să am un final fericit. Numele meu la naștere a fost GHEORGHE DANIELA sunt născută pe data de 11 Martie 1995 la BUZĂU si adoptată dintr-un orfelinat din BUCURESTI. Sunt aici în căutarea părinților mei și a celor 6 frățiori. Din actele pe care le dețin reiese că părinții mei se numesc GHEORGHE RODICA și GHEORGHE VASILE, dar nu știu de ce într-una dintre hârtii este scris numele mamei CODINA.

Până la 2 ani am crescut cu ei, după care am crescut la orfelinat până la 4 ani. Mai apoi am fost adoptată în Italia de o familie minunată care m-a iubit mai mult decât orice pe lume. De când am aflat despre destinul meu, am fost mereu curioasā sā-i cunosc pe pārintii și pe frații mei. Nu știu dacă și ei se gândesc la mine așa cum mă gândesc eu, dar tare mult mi-aș dori să îi gāsesc, poate undeva într-un colț de lume există și familia mea, sau cineva care să-i cunoască.De aceea vă rog frumos să DISTRIBUIȚI anunțul meu cu toții sperând ca într-o bunā zi o să trăiesc și eu ca toți ceilalți copii acele clipe magice de neuitat. Vă mulțumesc tuturor!”, este mesajul tinerei, postat pe rețeaua de socializare.

