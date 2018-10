Daniela Crudu a fost jefuită chiar în Ferentari, cartierul unde a copilărit: “Se poate aşa ceva? Ruşine! Ruşine!“

Daniela Crudu a avut parte de o experiență extrem de neplăcută, vedeta a fost jefuită chiar în cartierul unde a copilărit și anume în Ferentari. Bruneta este foarte dezamăgită și s-a confesat prietenilor virtuali, povestindu-le ce s-a întâmplat.

Daniela Crudu l-a sărbătorit pe tatăl ei, alături de cei mai apropiaţi prieteni şi de sora, Ana. A doua zi după petrecerea din familia Danielei Crudu s-a transformat într-o zi de coşmar, după ce brunetei i s-a furat sigla de la maşină, în cartierul Ferentari.

„Aseară am dormit la tatăl meu pe Calea Ferentari şi mi-a dispărut sigla de la maşină! Se poate aşa ceva? Ruşine! Ruşine! Dacă nu era de ajuns..au luat-o şi pe cea de la roata din spate.”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.

Ce operații estetice are Daniela Crudu! Nu mai arată ca acum 9 ani când a devenit asistenta matinalilor de la Antena 1

Fără ca suspansul să fie prelungit, Daniela Crudu și-a făcut următoarele operații estetice de-a lungul timpului: și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane. În plus, ea merge aproape în fiecare lună ca să își injecteze buzele cu acid hialuronic și și-a schimbat foarte mult forma sprâncenelor. La cei 29 de ani, fosta asistentă TV își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars la începutul anului trecut.