Daniela Crudu, în ipostaze provocatoare pe Internet. Din ce face bani acum, după ce s-a retras din televiziune

Daniela Crudu, fosta asistentă TV a lui Dan Capatos, fostă Burlăciță şi participantă la numeroase show-uri, s-a retras de ceva timp de pe micul ecran. Bruneta a dezvăluit de ce nu mai vrea să fie în lumina refletoarelor, dar şi cum îşi câştigă existenţa în prezent.

În urmă cu câţiva ani, Daniela Crudu făcea furori la emisiuni şi iubea apariţiile televizate, însă acum, acest lucru nu mai reprezintă o prioritate pentru brunetă. Mai mult, vedeta a mărturisit că nu o mai atrag show-urile TV pentru că le-a încercat pe toate, iar pentru ea, în prezent acţiunea se petrece în mediul online.

”Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare.

Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu”, a spus Daniela Crudu pentru redacția Playtech-Impact.

Din ce face bani Daniela Crudu, după ce s-a retras din televiziune

Deşi câştiga bani frumoşi din apariţiile sale la televizor, bruneta nu se poate plânge pentru că are o situație financiară foarte bună. Vedeta câștigă bani din contracte de imagine, dar și din diferite evenimente pe care le prezintă, iar suma pe care o încasează nu este deloc mică.

”Am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine”, a mai spus bruneta pentru sursa citată.

În condițiile în care o persoană își dorește ca Daniela Crudu să fie MC-ul evenimentului sau să prezinte un anumit spectacol, pentru doar o singură oră, fosta asistentă de televiziune primeşte 1000 de euro.

Recent, pe pagina sa de Instagram, Cruduţa a promovat un brand de lenjerie intimă. Bruneta s-a pozat extrem de provocator, iar apoi a urcat imaginile în mediul online. Urmărită de peste 700.000 de fani pe reţelele de socializare, sexy bruneta primește multe aprecieri și comentarii din partea acestora.

Sursă foto: Instagram