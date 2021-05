Daniela Crudu, o nouă intervenție estetică după ce și-a schimbat silicoanele și și-a făcut liposucție

Daniela Crudu a ajuns din nou pe mâna medicului estetician, după ce și-a schimbat silicoanele și și-a făcut liposucție.

De-a lungul timpului, Daniela Crudu și-a făcut mai multe intervenții estetice. Fire deschisă și sinceră, vedeta nu s-a sfiit niciodată să recunoască de fiecare dată când s-a tunat. La începutul lunii februarie, bruneta nu mai era mulțumită de forma sânilor ei, așa că a decis să-și schimbe implanturile mamare.

Iar în urmă cu câteva săptămâni, Daniela Crudu a ajuns din nou pe mâna medicului estetician. De această dată pentru o liposucție. Nu s-a lăsat, însă, și a vrut să atingă perfecțiunea. Așa că, în cursul zilei de astăzi, s-a prezentat în cabinetul doctorului pentru a-și estompa ridurile de expresie. (CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU, ÎN LENJERIE INTIMĂ PE BALCON! FANII ȘI-AU DAT COATE CÂND AU VĂZUT-O)

Fosta asistentă TV s-a filmat în timp ce medicul îi injecta botox în zona ochilor.

”Plecam eu acasă până când nu-mi făcea mie domnul doctor, aici, un pic de botox? Am ridurile astea și trebuie să… De la râs am ridurile astea fine”, le-a mărturisit Daniela fanilor pe Instagram.

Nu vrea să se mărite?!

La începutul lunii februarie a anului trecut, vedeta TV a fost bătută crunt de iubitul croat, Seco Dubravko. Acesta ar fi acuzat-o că i-a furat suma de 70.000 de euro din casă. Bruneta a ajuns de urgenţă la spital, în stare gravă, fiind internată pe loc. Medicii i-au dat ca diagnostic ruptură de piramidă nazală şi cheaguri sparte în globul ocular. Daniela Crudu a avut de suferit mai multe zile, fiind desfigurată.

De atunci, vedeta nu vrea să mai audă de relații și nu mai crede în dragostea adevărată.

„Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a spus Daniela Crudu.