Daniela Iliescu, acuzată că și-a cumpărat de pe Shein rochia purtată la nunta lui Iancu Sterp cu Denisa Coțolan. Prima reacție: ”Nu-s logată în aplicație”

Duminică, 27 octombrie 2024, a fost nuntă mare în familia Culiță. Iancu și Denisa Coțolan s-au căsătorit. După ceremonia religioasă a urmat o petrecere ca în filme. Dacă pentru mulți invitați mirii au fost cei care au atras toate privirile, se pare că au existat și nuntași care au fost fermecați de ținuta purtată de Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp. Rochia este și acum în centrul atenției, mai ales că s-ar fi speculat că ar fi fost cumpărată de pe un site chinezesc. Mama copilului lui Culiță a ieșit la ”atac” și a spus de unde are, de fapt, rochia care a făcut furori pe rețelele de socializare.

Duminică, 27 octombrie 2024, Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. După cununia religioasă a urmat o petrecerea de nuntă, eveniment la care au fost invitați peste 700 de invitați. Printre sutele de petrecăreți, Daniela Iliescu a reușit să capteze aproape toate privirile. Iubita lui Culiță Sterp a purtat o salopetă din dantelă neagră, pe deasupra căreia a purtat o rochie neagră din satin cu un decolteu adânc și o crăpătură pe picior.

Citește și: Carmen de la Sălciua o amenință pe Geta cu judecata și îl face praf pe Culiță Sterp: ”I-a rămas lui și a încasat toți banii”

Nu a durat mult până când rochia Danielei Iliescu a ajuns principalul subiect de dezbatere pe rețelele de socializare. Au existat o mulțime de comentarii și prejudecăți din partea oamenilor, cei mai mulți dintre ei criticând-o pentru că ar fi cumpărat rochia de pe Shein. Ei bine, fără a avea ceva împotriva achizițiilor de pe acest site, iubita lui Culiță Sterp a clarificat situația și a mărturisit că rochia este făcută pe comandă la un designer din Cluj Napoca.

Modelul rochiei a fost gândit de ea încă de acum două luni, însă cu ajutorul specialiștilor a reușit să schițeze ținuta dorit, rezultatul fiind spectaculos. În cadrul unei postări pe Instagram, aceasta a ținut să-i contrazică și pe cei care au judecat-o că nu ar fi purtat lenjerie intimă pe sub rochie. Lenjeria intimă a existat, însă a fost adaptată special pentru ținută, în așa fel încât să nu se vadă inestetic. NU RATA: Culiță Sterp a aruncat cu milioanele în aer, iar dedicațiile au curs gârlă la nunta lui Iancu! VIDEO FABULOS

„Am primit foarte multe întrebări despre rochia purtată la nuntă. Nu este o rochie cumpărată, este o rochie pe care am gândit-o când veneam de la Buzău – în urmă cu două luni. Primul gând a fost că vreau să scot piciorul cu dantelă de sub rochie, după care mi-au venti alte nebunii în cap, cu mănuși, cu umeri, pe gât. Nu am găsit niciunde un model, așa că i-am descris-o Izabelei, am căutat să-i arăt niște poze, i-am explicat eu cât de cât să înțeleagă și uite așa a ieșit rochia pe care am avut-o. Am avut și lenjerie intimă, lenjerie intimă cu talie înaltă. Nu m-am dus fără lenjerie intimă pentru că nu m-as simți confortabil să mă duc fără.

Sunt mai multe comentarii de genul. M-ați spart cu un site chinezesc. Băi, deci ca între femei, nu e nicăieri. Ați scanat rochia mea sau ați căutat ce ați văzut, acum îmi scrieți că de fapt m-am inspirat de pe Shein. Să nu se înțeleagă că am ceva cu Shein, dar nici nu-s logată în aplicație și nici nu m-as inspira de aici vreodată. Versus ce am trimis eu după ce am fost la probe, ca să căutăm modele de dantelă. Deci undele dintre voi ați face orice doar ca să contraziceți persoanele din online. Sunteți triste…”, a fost răspunsul Danielei Iliescu.