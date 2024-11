Daniela Iliescu, probleme în primul trimestru de sarcină. Ce i-au interzis medicii: ”A văzut un hematom”

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au trăit cele mai frumoase momente din viața lor. Cei doi s-au căsătorit recent, în secret, și au aflat și minunata veste că vor avea un al doilea copil. Totuși, lucrurile nu au fost în totalitate roz, așa cum părea, iar soția lui Culiță le-a mărturisit fanilor problemele pe care le-a întâmpinat în primul trimestru de sarcină. Iată ce a spus!

Daniela Iliescu și Culiță Sterp formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din showbiz. Cei doi au deja un băiețel, pe Milan, iar cel de-al doilea copil este pe drum. După ce și-a bucurat fanii cu vestea logodnei care a avut loc în secret, Daniela le-a dat și o veste mai neplăcută celor care o urmăresc.

Daniela Iliescu are o comunitate semnificativă pe care o ține la curent cu tot ceea ce face. Recent, soția artistului a vorbit despre un episod puțin mai neplăcut cu care s-a confruntat în primul trimestru de sarcină.

Se pare că, medicii i-au descoperit un hematom decidual care s-a dezvoltat odată cu sarcina. Prin urmare, Daniela nu a avut voie să facă efort aproape deloc și a fost nevoită să urmeze un tratament.

„La primul control mi-a spus că sarcina este ok, totul este în regulă, doar că doamna doctor a văzut acolo un hematom care se formare odată cu sarcina, hematom decidual se numește și se formează atunci când se formează și sarcina. Nu se cunosc exact cauzele și a trebuit să fac un tratament în primul trimestru, pe care l-am făcut, a fost totul ok. Nu aveam simptome, nu aveam nimic, doar că nu am avut voie să fac efort, ăsta a fost singurul lucru. Mi-a spus că mă roagă să nu merg la sală. Am făcut tratamentul acesta și am avut grijă să nu fac efort, să nu ridic, să nu fac mișcări bruște și așa mai departe.”, este mesajul transmis de Daniela într-un videoclip postat pe YouTube.