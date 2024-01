Daniela Nane a pus monopol pe fata prietenei sale, Ioana Maria Lupașcu, iar CANCAN.RO are toate detaliile: A deschis proces și… Le-a dat interzis!

Daniela Nane a pus monopol pe fiica Ioanei Maria Lupașcu! Actrița încearcă pe cât posibil s-o țină pe copilă departe de tatăl natural, dar și de tatăl „vitreg” al acesteia. CANCAN.RO are toate detaliile despre subiect, dar și despre procesul deschis de Daniela Nane, dosar care are ca obiect minori și familie!

Pentru că, pe la sfârșitul anului 2023, actrița a deschis proces la Judecătoria Sectorului 1 București, dorința fiindu-i de a obține tutela fiicei minore a Ioanei Maria Lupașcu. Copila în vârstă de 13 a rămas în grija Danielei după ce mama sa a trecut la cele veșnice în luna august a anului trecut, asta pentru că „n-ar mai fi avut pe nimeni pe lume”. Bine, actrița a ieșit public și a declarat că fata mai are ceva verișori, dar și-un frate, însă n-a specificat și că fiica Ioanei Maria Lupașcu are un tată care vrea s-o crească după decesul sopranei.

„Prieteni, fetița Ioanei nu este singură pe lume, cum s-a spus, are niște verișoare și nepoate de gradul 4-5, cu care va ține legătura, a apărut și un frate vitreg, de 19 ani, pe care tocmai l-a cunoscut. Trebuie să ne adaptăm la noua viață, să rezolvăm cu actele în instanță, să găsim un apartament în care să locuim împreună, într-o zonă mai aproape de restul familiei mele, astea sunt acum prioritățile. Ne adunăm un pic și le așezăm pe toate”, spunea Daniela Nane.

Daniela Nane nu le permite părților masculine din viața fiicei Ioanei Maria Lupașcu să țină legătura cu aceasta

Surpriza apare acum! Pe lângă tatăl natural care-și dorește să reia legătura cu cea mică, lucru dezvăluit de CANCAN.RO pe la sfârșitul anului 2023 (vezi AICI detalii), există și-un tată „vitreg”. E vorba, potrivit surselor noastre, de un iubit al Ioanei Maria Lupașcu, bărbat prezent în viața sopranei pe o perioadă destul de îndelungată. Bărbatul a crescut-o, cum ar veni, pe fiica Ioanei, aceasta din urmă fiind destul de atașată de el.

Cum e și normal, după ce soprana a trecut în neființă, iar fata a ajuns în casa Danielei Nane, iubitul a bătut pe la ușa actriței, dorindu-și s-o vadă pe cea mică. Fără succes, însă! Sursele publicației noastre informează că nici măcar telefonic nu i se permite copilei să comunice cu cel care i-a fost iubit mamei sale câțiva ani, cu toate că și ea își dorește. Deci, pe lângă insistențele bărbatului, inclusiv copila îi cere Danielei să-i permită să-l vadă sau măcar să-l audă pe bărbat. Până în acest moment n-a fost posibil, Daniela Nane făcând totul pentru a-i ține departe atât pe tatăl „vitreg”, cât și pe cel natural!

Fostul partener al Ioanei Maria Lupașcu vrea să-și crească fata

Tatăl natural al copilului ajuns în grija Danielei Nane e dispus să meargă până-n pânzele albe! Vrea să aibă grijă de fiica sa și nu e de acord sub nicio formă ca aceasta să rămână la actriță.

„Sigur că nu este de acord ca fiica lui să fie crescută de Daniela Nane, atâta timp cât ea are un tată și doi frați. Nu este orfană de ambii părinți, așa cum s-a scris.

A angajat deja o echipă de avocați care se ocupă de această speță. Se va judeca dacă este nevoie, însă copilul trebuie să stea cu părintele său, nu cu un străin. Chiar dacă Daniela o știe pe fată de când era mică, sângele apă nu se face, tatăl este tată, orice judecător din țară va spune același lucru. El a ținut legătura cu fiica lui, tot de la ea a și aflat că Ioana s-a stins. Nu a putut fi alături în asemenea momente din motive serioase. Altfel, nu s-ar fi întâmplat aceste lucruri, iar copilul nu ar fi ajuns să locuiască printre străini”, au declarat surse apropiate familie, pentru CANCAN.RO.

