Daniela Roba a postat pe rețelele de socializare un mesaj, prin care explică tratamentul la care a fost supusă fiica ei, Chantal, la o grădiniță din Timișoara.

Daniela Roba, fosta iubită a lui Nicolae Guță, a explicat prin ce situație a trecut fiica ei, Chantal, la o grădiniță din Timișoara. Bruneta este foarte revoltată de comportamentul educatoarei și este decisă să acționeze.

”M-a certat, m-a pus la colț și mi-a spus: «Nu e o problemă când faci o greșeală, asta este». M-a pus la colț și după m-a pus să stau cu capul pe masă și mă durea capul. Nu-mi place de doamna”, i-a spus cea mică mamei sale.

Vezi și DANA ROBA, FOSTA AMANTA A LUI GUȚĂ, O ATACĂ PE ANDA ADAM PE INSTAGRAM: „ERAI MULT MAI CREDIBILĂ”

Daniela Roba a povestit pe Instagram ce s-a întâmplat cu fiica ei, Chantal, la grădinița de stat. În plus, confirmarea i-a venit chiar astăzi din partea altei mămici.

„Asta se întâmplă la grădinița nr. 23 din Timișoara. Sunt sigură că nu sunt singura mamă cu astfel de probleme. Educatoarea Gina care nu are copii și nu știe ce înseamnă dragostea față de copii, își permite să ne chinuie copiii, forțându-i să stea cu capul pe masă până când li se face o bubă mare.

Am fost să discut cu ea, și binențeles că m-a făcut mahalagioaică. Pentru copiii mei mut munții din loc, nu sunt mahalagioaică, ea nu înțelege că dragostea de mamă e ca a unei leoaice. Dacă sunt pocăită nu înseamnă că trebuie să tac când copilul meu este chinuit la grădiniță. Nu suntem nici în Coreea de Nord, nici la pușcărie, suntem într-o grădiniță de stat unde am mers cu toții. Chantal este cel mai cuminte copil din lume și cea mai sensibilă fetiță. Vorbește engleză la perfecție și este foarte deșteaptă. Cum își permite Gina sa facă așa ceva? Cum? Cine e Gina?”, este mesajul scris de Daniela Roba pe Instagram.

Vezi și CUM A REUȘIT DANA ROBA SĂ RĂMÂNĂ ÎNSĂRCINATĂ, DUPĂ CE ÎȘI SPUSESE SPERANȚELE ÎNTR-UN TRATAMENT. A TRĂIT UN ADEVĂRAT MIRACOL

Dana Roba: „Confirmă ceea ce se întâmplă la grădiniță”

Daniela Roba a revenit cu noi informații referitoare la situația în care se află fiica ei, Chantal. Mămica unei colege de-a fetiței a sunat-o pe Daniela Roba și a confirmat povestea. Și fiica acesteia a fost supusă unui tratament deplasat la grădiniță.

„În legătură cu evenimentul petrecut cu Chantal la grădiniță, vreau să vă spun că am fost sunată azi de dimineață de către o mămică, colega lui Chantal, Anastasia. Confirmă ceea ce se întâmplă la grădiniță, Anastasia a fost lovită cu liniarul peste unghii și cu palma peste gură. (…) Se pare că femeia are un comportament ieșit din comun și este repetitiv. Femeia are probleme, trebuie să zboare de urgență din această grădiniță și niciodată să nu mai profeseze”, a spus Daniela Roba, în urmă cu o oră, pe Instagram.

Sursă foto: Instagram