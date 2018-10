Dănuț Bujor, poveste de viață emoționantă. S-a vindecat de cancer și din copil al străzii a ajuns om de afaceri în București

Dănuț Bujor, copil părăsit de mamă la 11 ani. Crescut pe străzi. Dănuț Bujor, adolescent care și-a câștigat banii muncind pentru oamenii care locuiam pe o anumită stradă din Brăila. Dănuț Bujor, bărbat care a plecat în armată la 19 ani, unde a descoperit că este făcut pentru masajul cu bambus. Dănuț Bujor, omul de afaceri astăzi care are propriul lui salon de masaj, cu tot cu angajați. Danuț Bujor, bărbatul care tocmai ce a aflat că s-a vindecat de cancer la tiroida.

Aceasta este, în câteva cuvinte, povestea de viața a acestui barbat de 34 de ani care a trait în anii aceștia cât alții în 10. O istorie de viața pe care am povestit-o cu el și pe care o redam mai jos. Un exemplu de viața.

Dănuț Bujor: „La 11 ani mama a decis sa ma dea la casa de copii!”

”Nici nu mai știu în ce clasa eram. Sa fi fost a IV sau a V. Cert e ca la 11 ani mama a decis sa ma dea la casa de copii. Nu a mai putut sa ma țina din cauza persoanei cu care statea atunci!”, își amintește barbatul. Deși înscris la o instituție pentru copiii abandonați, baiatul de atunci a decis sa-ți ia viața în mâini la doar 11 ani. „N-am stat mai mult de 2 saptamâni la centru. Nu am putut sa suport legea militareasca pe care o aplicau acolo. Am plecat pe strazi, dar nu am facut niciodata nimic gresit. Pe strada tentațiile sunt mari, am reușit sa stau departe de ele!”, îți amintețte Danuț Bujor.

Dănuț Bujor: „Ma prefaceam ca beau apa și ajungeam sa le spal mațina!”

7 ani a stat pe o strada din Braila, orașul natal. Acolo muncea, acolo dormea, acolo manca. „Îmi aduc aminte și acum cum se numea strada. Practic, dupa ce am plecat de la centru, mi-am luat o strada a mea și am început sa-i ajut pe oamenii care locuiau acolo, la treburile casnice. Ba le spalam mațina, ba dadeam cu lopata. Nu ma dadea la o parte de la munca, nici acum nu o fac. Practic… nimeni nu mai facea ce faceam eu. Le luam furtunul din mâna și ajungeam sa le spal mațina. Ei în timpul asta fumau o țigara și se uitau la mine cu recunoștința ca-i ajut. Practic ei aveau nevoie de mine și în schimbul serviciului pe care îl prestam îmi dadeau bani sau mâncare!”, continua povestea Danuț Bujor. Vorbeam de dormit… Unde dormea? În scari de bloc, în casa liftului. „Ma mai duceam și la centru, dar preferam sa dorm în casa liftului!”.

Dănuț Bujor: „Am plecat în armata fara ca armata sa ma cheme pe mine!”

La 19 ani a plecat în armata. Acolo și-a descoperit pasiunea pe masaj, acolo și-a cunoscut prima soție, acolo și-adat seama ce avea sa faca toata viața. „Simțeam nevoia de altceva, de aceea am ales sa plec în armata. Acolo mi-am descoperit pasiunea pentru masaj. Într-o zi pe colonel îl durea spatele și dintr-o mie de soldați, m-a pus pe mine sa-i fac masaj. I-a placut atât de mult, ca ajunsesem sa-i fac frecvent. Dupa el au venit și alții și alții, ba chiar primisem propunerea sa ramân în cadrul armatei la infirmerie ca și maseur. Am preferat, însa, sa ma casatoresc cu o fata pe care am cunoscut-o în timpul armatei!”, își amintește Danuț Bujor.

S-a casatorit și astfel a ramas în București, cu planuri mari. Își dorea sa devina un maseur profesionist, dar nu avea bani suficienși ca sa-și permita sa faca niște cursuri în acest sens. „Ca sa strâng bani sa-mi platesc școala de masaj am muncit pe șantier și am reușit!”, explica specialistul.

Masajul cu bambus, meseria pe care a ales sa o practice și care i-a devenit practic viața, a aparut în viața lui întâmplator și-a adus schimbari radicale. „Soția mea, cu care am și un copil, nu a înțeles pasiunea mea, dorința mea de a munci, iar în 2010 am divorțat. În 2011 am cunoscut-o pe actuala mea iubita care, la început, mi-a fost cobai!”, ne explica Bujor.

Dănuț Bujor: „Mi-am falsificat CV-ul ca sa pot sa ma angajez la un salon de masaj cu renume!”

„Primul meu contact cu masajul cu bambus, procedura din care-mi câștig astazi existența și care este ca un crez pentru mine, l-am avut într-o vara la mare. Întâmplator am vazut pe plaja un chinez care facea un astfel de masaj. L-am privit 3 ore ți din acel moment am știut ca asta trebuie sa fac. Apoi, iubita mea Denisa mi-a fost cobai. Masajul cu bambus elimina retenția de apa din organism, elimina celulita și modeleaza corpul. Am aprofundat tehnica și am decis sa ma angajez. Eu lucrasem înainte de criza, însa din cauza problemelor financiare din domeniu, am fost nevoit sa ma întorc la munca pe șantier. Nu a fost o problema, nu ma dau la o parte de la munca!”, continua Danuț.

„Știm cu toții. Nu este ușor sa-ți gasești un loc de munca. Mi-am falsificat CV-ul ca sa pot sa ma angajez la un salon. Am scris în el ca știu 5, 6 limbi straine, ca am lucrat în strainatate. Aiurea… eu abia știam româna. Norocul meu a fost ca atunci când m-au chemat la interviul de angajare, dupa ce au fost impresionați de CV-ul meu, în salon era o clienta nemulțumita de o ședința de masaj la care fusese. Ca sa-i ofere un cadou, owner-ul salonului i-a spus ca-i da gratuit o ora de masaj cu bambus la maestru Danuț Bujor, specialist în masajul cu bambus. Atât de mult i-a placut, încât și-a facut abonament. Dupa ea, au urmat și alte cliente. Ajunsesem sa nu mai am loc în program, în câteva luni!”, îți amintește specialistul.

Dănuț Bujor: „Dupa ce m-am operat de cancer veneam pansat și-l priveam pe angajatul meu cum facea masaj!”

Acum, Danuț Bujor, acel copil al strazii despre care vorbeam la început, este om de afaceri. Are propriul salon, face și câte 10 – 15 masaje pe zi. Anul acesta și-a angajat doi oameni pentru ca nu mai facea fața cererilor. „Anul acesta m-am extins. Am angajat doi baieți pentru ca deja nu mai puteam sa iau clienți noi!”, explica specialistul. „Atunci când am pornit acest business aveam 1000 de lei în buzunar. Am cliente care mi-au dat bani ca sa demarez. A fost fantastic!”.

Toate bune daca nu ar fi primit un diagnostic crunt. Danuț Bujor a privit cancerul în ochi și la învins

O noua lovitura anul acesta când a fost diagnosticat cu cancer. Nu are 2 luni de la intervenția chirurgicala, a urmat și o cura de radioterapie, dar acum este din nou la munca pentru ca masajul cu bambus îl face bine. „Dupa ce m-am operat nu am avut voie sa fac masaj. Mi s-a întâmplat de câteva ori bune sa vin la salon și pur și simplu sa stau sa-mi privesc angajatul cum face masaj. Atâta bucurie simțeam… Nu-ți poi închipui. Acum am trecut cu bine peste tot, tocmai am primit vestea ca sunt vindecat și iata-ma din nou la treaba. Masajul cu bambus ma face bine. Plec cu bețele de bambus în concediu, aș dormi cu ele sub cap!”, conchide Danuț Bujor.