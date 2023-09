„Dănuț Lupu nu poate evita închisoarea”. Fostul mare fotbalist, adus din nou în fața judecătorilor

Dănuț Lupu a ajuns din nou în fața judecătorilor în procesul în care este acuzat că a fost surprins, în mai multe rânduri, conducând fără carnet. Oficialul Clubului Sportiv Dinamo a făcut apel, după ce a primit o condamnare de șapte luni și 10 zile de închisoare. Avocatul acestuia a cerut transformarea pedepsei în amendă penală, însă decizia judecătorilor se va pronunța pe 2 octombrie.

Fostul mare fotbalist s-a prezentat la primele orele ale dimineții, la Curtea de Apel, acolo unde s-a judecat apelul formulat în urma deciziei judecătorilor care îl condamnă la 7 ani și 10 zile de închisoare cu executare pentru că a condus în repetate rânduri fără permis valabil.

Dănuț Lupu susține că a fost nevoit să conducă fără permis de conducere. Fostul internațional a explicat că a fost oprit de poliție în momentul în care se ducea la spital.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a transmis fostul fotbalist în declarația pe care, ulterior, a semnat-o.

Cum încearcă avocatul lui Dănuț Lupu să îl scape de închisoare

Acum, avocatul fostului fotbalist încearcă să îi convingă pe judecători să transforme decizia condamnării la închisoare cu executare, în amendă penală. Acesta a menționat în fața autorităților faptul că în urma gestului clientului său de a se urca fără carnet la volan nu au fost înregistrate victime, nu a fost a fost beat sau drogat. De asemenea, avocatul a susținut declarația sa și prin faptul că Dănuș Lupu are permis încă din 1989, timp în care nu a avut evenimente nefericite în trafic.

După pledoarie, procurorul de caz a spus în fața judecătorului că „Nu există altă pârgie sau poriță decât detenția. Inculpatul nu poate evita închisoarea, apelul este nefondat și solicit respingerea”.

Instanța a rămas în pronunțate până la noul termen fixat, pentru data de 2 octombrie.

În exclusivitate pentru ProSport, Dănuț Lupu a spus la ieșirea din sala de judecată că totul rămâne la voia lui Dumnezeu.