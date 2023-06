Dat afară de la Chefi la cuțite cu bună știință, concurentul a recunoscut: „El mi-a dat tonul”. Stelian Nistor a vorbit despre momentul critic al vieții sale

Chefi la cuțite este una dintre cele mai îndrăgite emisiuni TV din țara noastră. În fiecare săptămână, telespectatorii urmăresc cu interes duelul echipelor celor trei jurați. În sezonul cu numărul 11 al show-ului culinar de la Antena 1 s-au făcut remarcați mai mulți concurenți, printre care și Stelian Nistor. În mod surprinzător acesta a fost, însă, eliminat din competiție. La câteva zile după ce a părăsit emisiunea, Stelian a făcut câteva dezvăluiri emoționante din trecutul său. Citiți în continuare prin ce momente critice a trecut fostul concurent de la Chefi la cuțite.

Chefi la cuțite are parte în fiecare săptămână de noi eliminări, dar și de răsturnări spectaculoase de situație. Toate aceste „ingrediente” fac deliciul telespectatorilor care urmăresc cu mare interes concursul culinar de la Antena 1. Sezonul cu numărul 11 se bucură de un real succes, concurenții din echipele celor trei jurați fiind extrem de talentați. La sfârșit, însă, unul singur va pune mâna pe premiul cel mare.

Stelian Nistor a vorbit despre cel mai greu moment al vieții sale. „A fost foarte greu, m-am recuperat în 2-3 ani”

Printre cei remarcați în acest sezon al emisiunii Chefi la cuțite se numără și Stelian Nistor. Acesta a fost adus în show-ul culinar de către o amuletă periculoasă pe care a folosit-o chef Florin Dumitrescu. În ciuda faptului că era unul dintre cei mai talentați componenți ai echipei gri, Stelian a fost eliminat în ediția 33, din 7 iunie 2023. Pentru toată lumea, eliminarea lui Stelian a fost o mare surpriză. În plus, pentru echipa lui Florin Dumitrescu a fost o adevărată lovitură.

La câteva zile după eliminarea de la Chefi la cuțite, Stelian Nistor a făcut câteva dezvăluiri uluitoare. El a povestit că în urmă cu mai mulți ani a suferit un teribil accident rutier. Internat în stare gravă la spital, Stelian a stat în comă profundă pentru câteva luni. În plus, timp de un an de zile a fost imobilizat la pat. Întreaga recuperare a durat aproximativ 3 ani, el având și acum o tijă în picior.

„Am avut un accident înainte cu câteva luni să moară taică-miu. A intrat cineva frontal în mine, în zona în care locuiesc. Eram cu mașina. A murit pe loc. A fost foarte greu, m-am recuperat în 2-3 ani. Un an am fost imobilizat la pat. Și acum am tijă în picior, am 5 operații la picior. Am fost în comă profundă, am fost lovit la cap, am avut și comoție. Nu îmi aduc aminte 3 luni. Eram sigur că visez și că trebuie să mă trezesc. Din comă nu mai țin minte nimic. Prima fază pe care mi-o amintesc este atunci când am rupt șorțul unei asistente”, a declarat Stelian Nistor, la Antena Stars.

Stelian Nistor a dezvăluit și faptul că înainte de a fi cooptat de Florin Dumitrescu, și-ar fi dorit să ajungă în echipa lui Sorin Bontea, pentru că acesta este mai calm. Fostul concurent de la Chefi la cuțite nu a uitat nici de Constantin Onuț, cel care, la duel i-a oferit un ingredient din cauza căruia a fost eliminat ulterior.

„El mi-a dat tonul și m-a trimis acasă”, a concluzionat Stelian Nistor.

