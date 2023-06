Amenințări în miez de noapte la Chefi la cuțite în timpul emisiunii: „Data viitoare te ard rău!”. Sorin Bontea și-a pierdut răbdarea cu unul dintre propriii discipoli

Ediția de miercuri, 7 iunie, s-a lăsat cu surprize neașteptate. Două eliminări au avut loc, iar Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au rămas fără concurenți importanți în echipele lor. Este vorba despre Stelian Nistor și Adriana Stănescu, care au spus adio show-ului culinar de la Antena 1, după ce echipa roșie și cea gri au intrat la duel. Apoi, câte un concurent din fiecare echipă a părăsit întrecerea.

„N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a spus Stelian Nistor la testimonial, după eliminare.

„Așa a fost să fie, mi-am asumat. Pur și simplu am ales să merg pe ceea ce eu simt că vreau să fac și cum pot să fac. Asta mă bucură foarte tare, că am fost fairplay până la ultima farfurie”, a ținut să spună și Adriana Stănescu.

Sorin Bontea a răbufnit în timpul jurizării

A fost o ediție plină de tensiuni și nu doar din cauza eliminărilor surprinzătoare. În timpul jurizării, Constantin Onuț, unul dintre marii favoriți la câștigarea trofeului a avut o atitudine care l-a deranjat pe Sorin Bontea, chiar mentorul echipei din care face parte. În timp ce Bontea încerca să-i explice motivele pentru care nota acordată a fost una mică, Onuț zâmbea larg, iar reacția chef-ului a fost una mai puțin obișnuită:

„Treaba lui, să râdă! Eu ți-am dat cea mai mică notă, iar data viitoare o să te ard rău, dacă mai tratezi proba superficial”, a spus Sorin Bontea.

Constantin Onuț a avut și o reacție controversată, după ce Stelian a fost eliminat din competiție. „Îmi pare rău, Stelian. Știam că va fi lovitura finală pentru tine”, este mesajul pe care concurentul din echipa lui Bontea l-a transmis la testimonial. Onuț a făcut referire la faptul că el i-a ales celui eliminat combinația de vin și de ton, ca să-l încurce.