David A. Arnold a murit. Vedeta Netflix avea doar 54 de ani

David A. Arnold a murit miercuri din cauze naturale. Familia îndurerată a transmis trista veste a decesului. Producătorul și scriitorul de la Netflix avea un turneu de stand up programat chiar pentru finalul lunii.

Comediantul a lucrat ca scriitor și producător în Fuller House de la Netflix și a avut un catalog impresionant de lucrări la alte spectacole de comedie. David A. Arnold a scris, de asemenea, teste pentru Meet The Browns, The Rickey Smiley Show, Raising Whitley și The Tony Rock Project. Nimeni nu se aștepta că va muri atât de devreme, la doar 54 de ani.

„Cu mare tristețe confirmăm moartea prematură a soțului, tatălui, fratelui și prietenului nostru, David A. Arnold. David s-a stins liniștit astăzi în casa sa, iar medicii au stabilit cauza morții din cauze naturale .Vă rugăm să ne țineți familia în rugăciune și să ne respectați intimitatea în acest moment, deoarece suntem cu toții șocați și devastați de această pierdere”, a transmis familia comediantului. (CITEȘTE ȘI: Schimbări importante făcute de Netflix. La ce trebuie să te aștepți de acum înainte)

Moartea lui David A. Arnold, o veste extrem de tristă pentru industria Netflix

Decesul comodantului a luat pe neașteptate Netflix. David a fost afiliat cu Kevin Hart, care a produs cel de-al doilea stand-up special de la Netflix al lui Arnold, „It Ain’t for the Weak”, care a avut premiera în iulie a acestui an.

Arnold era în mijlocul turneului de stand-up „Pace Ya Self”. Era programat să joace în New Brunswick, N.J. la sfârșitul acestei luni, precum și în Atlanta și Nashville la începutul lunii octombrie. Din nefericire, fanii nu vor mai avea ocazia să-l vadă pe comediant decât prin intermediul vechilor înregistrări. (CITEȘTE ȘI: Noutățile de pe Netflix. Filmele, serialele și documentarele lunii august)