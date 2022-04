David, fiul Andreei Mantea, a luat toţi banii pe care i-a găsit în casă şi a plecat! „S-a dus la…”

Andreea Mantea are o minunăţie de băieţel de care este foarte mândră. Chiar dacă şi-a crescut fiul singură, lui David nu i-a lipsit absolut nimic, ba mai mult decât atât a avut parte de o educaţie exemplară. Recent, vedeta de la Kanal D a povestit ce a făcut fiul său, după ce a plecat de acasă cu o sumă mare de bani.

Andreea Mantea a reuşit de-a lungul timpului să îşi construiască o carieră de succes, însă de când fiul său a venit pe lume nu l-a neglijat nicio secundă. Cei doi au o relaţie specială şi fac absolut totul împreună.

Recent, vedeta a povestit că băiatul său a luat toți banii pe care i-a găsit în casă, fără ca ea să știe şi a făcut un gest impresionant. Mai exact, micuţul David a vrut să îi facă o surpriză unei vânzătoare. Acesta a luat suma de 3.000 de lei și s-a dus cu ei la magazin. Acolo i-a oferit banii femeii care vindea, deoarece a văzut-o îmbrăcată sărăcăcios.

„A luat toți banii pe care i-a găsit în casă și s-a dus la o vânzătoare de la magazin și i-a dat ei. A zis că a văzut-o pe acea femeie că era îmbrăcată mai ponosit. I-a zis să se ducă să își cumpere haine că o vede că este săracă și că nu are bani să își ia îmbrăcăminte și mâncare. Vânzătoarea, pentru că îl cunoștea și mă știa și pe mine, mi-a dat banii înapoi. A fost vorba de 3.000 de lei. Într-o zi a mai venit la mașina cu mămica și o fetiță. Totul face din generozitate”, a povestit ea pentru Kanal D.

Andreea Mantea: “M-am temut să fiu o mamă singură”

După ce s-a despărțit de tatăl băiețelului ei, Andreea Mantea a fost multă vreme o mamă singură… Însă, după un timp, cei doi foști parteneri au făcut pace de dragul lui David, iar acum acesta își împarte timpul cu amândoi, în funcție de programul acestora.

“Atât de tare m-am temut de această treabă, de a fi mamă singură, nu știam exact cum să abordez toată situația. Mi-am făcut mai multe scenarii, planuri, dar degeaba te gândești cum să acționezi până când nu te întâlnești acea situație. Cred că sunt o mama normală, care pur și simplu se descurcă în funcție de situația în care se regăsește. Sper și cred că sunt o mama foarte bună și sper să fiu în continuare. Nu am exagerat cu nimic, nu am greșit cu nimic. Și dacă, poate, am făcut-o, am reparat imediat”, a dezvăluit moderatoarea de la Kanal D.

Sursă foto: Instagram