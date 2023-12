David Popovici, cursă infernală la 200 de metri liber! „Rechinul” a ratat podiumul

David Popovici lovește din nou! „Rechinul” a participat, sâmbătă seara, în finala de la 200 m liber la Campionatul European de înot în bazin scurt, dar a pierdut podiumul la limită. Românul s-a clasat pe locul 4, având timpul 1:41.52.

David Popovici s-a clasat pe locul 4, în finala de la 200 de metri liber, având timpul de 1:41.52. Cursa a fost câștigată de britanicul Matthew Richards. Cel din urmă s-a impus cu timpul 1:41.01. Locul doi a fost asigurat de un alt britanic, James Guy, iar pe trei s-a clasat lituanianul Danas Rapšys.

După ce a ratat podiumul, românul a făcut un gest de fair-play față de cel care a ocupat locul 1. Sportivul l-a felicitat pe câștigător, în bazin, imediat după afișarea rezultatelor. După cursa strânsă, Matt Richards a dezvăluit că îi place să concureze contra lui David Popovici indiferent de rezultat.

„Mă simt foarte bine aici, lumea din tribune e fantastică, îi auzeam pe ultimii 50 de metri cum îşi încurajau favoriţii. A fost o plăcere să mă întrec cu David. E o plăcere să îmi văd colegul pe podium, de asemenea. E o seara fantastică pentru noi.

Ne-am întrecut de mai multe ori în acest sezon, eu cu David, şi o vom face din nou în această seară. De câte ori înotăm împreună e distractiv. Azi, eu am terminat primul, dar mâine poate fi diferit. Ăsta este înotul şi eu îmi propun să mă distrez la fiecare cursă.

A fost fantastic până acum, mai am multe de făcut aici. Nu a fost un an perfect, dar a fost un an foarte bun, mai am multe de îmbunătăţit”, a explicat Matt Richards, potrivit Antena Sport.