David Popovici, fiert pe adversarul lui?! Dezvăluiri de la JO 2024: „Asta mă motivează cu adevărat”

David Popovici îi va înfrunta la Paris pe Kyle Chalmers (Australia), Matt Richards (Marea Britanie), Maxime Grousset (Franţa) şi Alexy Jack (SUA). De asemenea, el se va întâlni la Jocurile Olimpice 2024 și cu Pan Zhanle (China), noul deţinător al recordului mondial la 100 m liber. Acesta a stabilit o nouă marcă de 46,80 la Doha 2024. Competiția va fi una aprigă, iar înotătorul român a dezvăluit ce îl motivează să câștige.

Este o perioadă importantă pentru David Popovici! Campionul va participa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, iar CANCAN.RO chiar a surprins imagini exclusive cu sportivul din aeroportul Henri Coandă, la plecarea spre Franța. Acesta se pregătește pentru a face România mândră din nou.

„Încă de la ultima Olimpiadă, am vorbit despre faptul că am mers la prima Olimpiadă pentru experienţă, iar acum că am dobândit această experienţă, nu pot decât să privesc spre lucruri şi mai mari la următoarea Olimpiadă.”, a declarat David Popovici pentru World Aquatics.