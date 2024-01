O cunoscută prezentatoare a știrilor sportive de la noi are o propunere tentantă pentru campionul mondial, David Popovici. Olivia Cucoș, blondina care înainte de a ajunge pe plaiurile mioritice a făcut furori la TV Moldova, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că își dorește ca cel mai bun sportiv român să-i predea lecții de înot. Vedeta TV face în prezent box, cu vicecampioana mondială, Lăcrămioara Perijoc.

Deși devenise o cunoscută prezentatoare TV în Republica Moldova, moderând emisiunea „Arena Mondială”, precum și „La firul ierbii”, proiect realizat de Federația de Fotbal din Moldova, bomba sexy, Olivia Cucoș, decidea să-și păsăsească locurile natale, pentru a face o carieră în România. Iar, pentru a înțelege și mai bine fenomenul, tânăra de doar 23 de ani, care în trecutul apropiat a lucrat și la Digi, iar în prezent are propriul show la Canal 33, s-a decis să se apuce de sport.

„E și bun coach”

Dorința cea mai mare a Oliviei este însă să facă și înot, cu nimeni altul decât campionul mondial David Popovici.

„Tare mult mi-ar plăcea să fac înot cu David Popovici, mai ales că e și bun coach, acum la facultatea de psihlogie. Eu chiar nu am talent la acest sport sau cine știe poate îl am și nu știu… Vreau să înot cu el”, a adăugat aceasta.

Totodată, Olivia a ajuns să practice scrima, dar și boxul, cu vicecampioana mondială, Lăcrămioara Perijoc.

„Consider că ajută enorm în meseria de prezentatoare TV de sport, să îl și practici. De aceea m-am apucat de box și scrimă, pentru a înțelege mai bine fenomenul”, a spus Olivia Cucoș în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În timp ce pe Lăcrămioara Perijoc o cunoaște personal, Olivia nu a avut încă ocazia să-l întâlnească pe David Popovici:

„Cu Lăcrimioara a fost o prietenie la prima vedere. Am discutat într-un podcast. După aceea mi-a predat lecții chiar de autoapărare . Cu David Popovici însă nu ne cunoaștem personal. Dar sunt la curent cu toate performanțele acestuia. Și sunt într-adevăr remarcabile. Este o mândria a țării noastre”.

(NU RATA: IMAGINEA NEȘTIUTĂ CU DAVID POPOVICI ȘI NADIA COMĂNECI. CUM S-AU CUNOSCUT, DE FAPT, ÎN 2014)

„Îmi părea prea mic spațiul mediatic moldovenesc”

Olivia Cucoș ne-a mărturisit, totodată, și care a fost motivul pentru care a decis să plece din Republica Moldova:

„Mereu mi-a plăcut sportul, pe care l-am practicat de mică. Nu a fost o noutate pentru mine sau familia mea atunci când am vrut să mă fac jurnalist sportiv în Moldova. Din păcate, îmi părea prea mic spațiul mediatic moldovenesc. Deci nu am stat prea mult pe gânduri atunci când a venit oferta de la Digi Sport ca să fac parte din echipa lor. Canal 33 însă a venit față de mine cu o propunere mai avantajoasă. Tot aici mă gândesc în perspectivă la o emisiune pentru anul viitor având în prim-plan sportivii care practică sporturi olimpice, pentru a-i cunoaște mai aproape”.

(CITEȘTE ȘI: GALA MARI SPORTIVI PROSPORT 2023. CINE SUNT PRIMII SPORTIVI ROMÂNI CALIFICAȚI LA JO DE LA PARIS: DELVINE RELIN MERINGOR, ALINA ROTARU KOTTMANN, ANDREA MIKLOS, DAVID POPOVICI ȘI VLAD STANCU)

„Mi-au adus un soi de anxietate și frici”

Tânăra recunoaște că acomodarea în România nu a fost una ușoară. A avut chiar și frici și momente de anxietate, după ce a făcut acest pas:

„Acomodarea în România nu a fost neapărat cea mai ușoară. Am trecut Prutul și am înțeles că aici e casa mea, însă am nevoie de timp pentru a mă acomoda. Oameni noi, locuri noi, job nou… Toate acestea desigur la început mi-au adus un soi de anxietate și frici, însă cred că am realizat în această jumătate de an lucruri care m-au format ca personalitate”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.