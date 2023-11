Gala Mari Sportivi ProSport 2023. Cine sunt primii sportivi români calificați la JO de la Paris: Delvine Relin Meringor, Alina Rotaru Kottmann, Andrea Miklos, David Popovici și Vlad Stancu

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 are loc la data de 28 noiembrie, în cadrul evenimentul urmând a fi premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și care prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice Paris 2024. Începând de astăzi, ProSport vă prezintă lista celor 60 de sportivi români care vor fi prezenți la Olimpiadă.

Gala Mari Sportivi ProSport 2023. Ei sunt primii sportivi români calificați la JO de la Paris

Primii sportivi ce concurează sub steagul României și care și-au asigurat „biletul” pentru cea mai importantă competiție sportivă de anul viitor sunt: Delvine Relin Meringor (atletism, maraton), Alina Rotaru Kottmann (atletism, săritura în lungime), Andrea Miklos (atletism, 400 metri), dar și înotătorii David Popovici și Vlad Stancu.

Delvine Relin Meringor: „E șansa vieții mele de a nu mai fi săracă”

Delvine Relin Meringor, 30 de ani, atletă legitimată la CSA Steaua, era creditată ca primul sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, dar atleta născută în Kenya, cetățenia română a obținut-o în 2021, a avut o situație neclară și nu a primit dreptul de a concura. Până să devină eligibilă pentru a concura sub „tricolor”, David Popovici și-a îndeplinit baremul și a devenit oficial primul sportiv român calificat la JO 2024.

Delvine e cea care în martie a reușit să încheie pe locul trei maratonul de la Barcelona, în 2 h 20 min 48 sec, și realiza pragul de calificare. Sportiva clubului din Ghencea are o poveste impresionantă. Tatăl ei are patru neveste și 30 de copii, iar familia i-a fost atacată de tribul rival… Dar, a trecut peste toate obstacolele și are o viață nouă în România.

„După cursa de la Barcelona știți cum coboram scările? Îmi mutam picioarele cu mâna (n.red. – râde). De obicei, după maraton, te dor toate, ai febră, dar în două-trei săptămâni organismul se reface”, declara ea și dezvăluia ce înseamnă o medalie olimpică: „Până la medalie la Jocurile Olimpice mai e mult de muncă. Vreau lucrul ăstă, îmi doresc enorm. Știu că e șansa vieții mele de a nu mai fi săracă”.

Alina Rotaru Kottmann, la a treia Olimpiadă a carierei

Alina Rotaru-Kottmann, 30 de ani, a reușit să obțină „tichetul” pentru Paris, în vară, după ce s-a impus la proba de săritură în lungime la concursul Weitsprungmeeting Inneringen. Sportiva Stelei s-a impus cu 6.96 metri, record personal. A urmat în august un Campionat Mondial excelent, unde a cucerit medalia de bronz la săritura în lungime, 6.88 metri. A fost prima medalie pentru România după o pauză de 14 ani.

Alina va participa la anul la a treia sa Olimpiadă: „La Rio de Janeiro eram tânără, nu știam ce înseamnă cu adevărat o astfel de competiție. Apoi, la Tokyo, am suferit o accidentare exact înainte de a pleca. La Paris am alte perspective. Vreau să fac record personal, să sar peste 7 metri, și atunci sunt șanse și la medalie…Îmi place să sar când este cald. Când stadionul este plin și e atmosferă bună de concurs. Atunci mă simt bine psihic, dispar emoțiile”.

Andrea Miklos se pregătește în străinătate pentru JO de la Paris

Andrea Miklos, de la CSM București, este la JO de la Paris, competiție unde a ajuns după ce la Grand Prixul Ungariei „Gyulai Istvan Memorial” a fost a doua la proba de 400 metri, cu timpul de 50.80 secunde, baremul de calificare fiind de 50.95 de secunde.

Andrea e familiarizată cu Jocurile Olimpice de la nivelul junioratului. La Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2015 a câștigat medalia de aur la 400 metri, după care a participat la Jocurile Olimpice Rio 2016. Ea se pregătește în străinătate pentru marea competiție de la Paris.

„Vom avea destule cantonamente, o să fiu mai mereu plecată. Vorbim despre un an olimpic și pregătirea trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Ceea ce în România nu se poate efectua din punctul meu de vedere, mai ales în sezonul rece. Trebuie să vedem exact toate condițiile de antrenament. Urmează să plec în Africa de Sud unde voi sta o lună. Apoi, încă nu știu, Antalya sau Insulele Canare pentru că e o climă care mă ajută foarte mult, în jur de 25 de grade. Nu ne putem antrena, sezonul rece, afară, în România”, spunea declarat Andreea Miklos la emisiunea Drumul spre Paris.

David Popovici, despre Jocurile Olimpice: „E cel mai important obiectiv al meu”

David Popovici, multiplu campion la natație, e în formă. Recent, a câștigat trei titluri naționale în probele individuale, toate la liber, la 50 m, 100 m și 200 m, fiind gata de startul Campionatelor Europene, turneu ce va avea loc în decembrie, în perioada 5 – 10 decembrie.

„A fost o repetiție bună pentru Europene. Încerc să nu-mi creez foarte multe așteptări față de mine de fiecare dată când merg la un concurs, pentru că-mi place să mă surprind și singurul lucru pe care-l am de făcut și încerc să-l fac foarte bine e să mă antrenez și să mă pregătesc pentru momentul respectiv”, declara David Popovici, 19 ani, după Campionatele Naționale.

La JO din 2021, de la Tokyo, Popovici, la doar 16 ani, se clasa pe locul patru la 200 metri. Acum, la Paris, în 2024, obiectivele sportivului de la Dinamo sunt cu totul altele.

„De-abia aştept să ajung acolo. E cel mai important obiectiv al meu, fără presiune. Nu vreau presiune, se va pune, dar ţine de mine să o blochez şi câtă va ajunge la mine. Până la urmă nu contează deloc presiunea pusă de ceilalţi dacă o ignor”, a anunțat David Popovici.

Vlad Stancu se relaxează prin yoga

Vlad Stancu, 18 ani, e și el la JO de anul viitor din capitala Franței. Pentru a ajunge aici a făcut sacrificii, la fel ca ceilalți amri sportivi. Aproape zilnic se trezește la ora cinci dimineața pentru a putea îmbina antrenamentele și cursurile. Mai mult, o dată pe săptămână practică yoga, ce-l ajută la concentrare și la mobilitate. Sportivul de la CSA Steaua s-a calificat la competiția pariziană după ce a reușit să obțină argintul la Campionatele Europene de Juniori de la Belgrad în proba de 1.500 metri liber, timpul său fiind de 15:00.51, sub baremul de calificare de 15:00.99.