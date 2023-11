Gala Mari Sportivi ProSport 2023! Echipajul din proba de opt plus unu, cel în care ne punem speranța la JO de la Paris

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 are loc pe data de 28 noiembrie! În cadrul acestui eveniment special urmează să fie premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

În 2024, România va participa la Jocurile Olimpice de la Paris, marcând 100 de ani de la prima participare a țării noastre la acest eveniment de prestigiu.

Gala Mari Sportivi ProSport 2023! Echipajul din proba de opt plus unu promite să aducă o medalie la Jocurile Olimpice

Iar speranțele pentru medalii sunt mari la anumite discipline. România a cucerit medalia de aur în proba de opt plus unu feminin la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad, iar ambarcaţiunea şi-a asigurat astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Echipajul feminin de 8+1 al României a fost la înălțime în capitala Serbiei. Acesta a fost format din Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Iuliana Buhuș, Mădălina Bereș, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereș și cârmaciul Victoria-Ștefania Petreanu, a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale de la Belgrad. În același timp, sportivele noastre au reușit și calificarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

Violeta Bereș are toate motivele să fie o mamă mândră. Aceasta a povestit cum au izbutit să obțină rezultate de excepție Mădălina și Amalia în canotaj. Mai ales că acestea au iubit handbalul la început.

„Nici nu am gândit atunci când a plecat Mădălina de acasă, în 2007, că o să facă performanță și o să ajungă aici. Nici nu m-am gândit. Și v-am spus, când a plecat și Amalia, în 2011, visul nostru a fost să le vedem pe amândouă să tragă în aceeași barcă. Când erau mici jucau handbal la școală. Au fost firi mai băiețoase, jucau și fotbal cu băieții. Și așa a fost destinul.

A venit antrenoarea de la Orșova, doamna Maliș, și a selectat-o pe Mădălina. Inițial a spus că nu se duce, i-a dat cartea de vizită, a pierdut-o, apoi a găsit-o. A început clasa a 8-a aici și pe urmă s-a transferat acolo.

Mi-a spus clar: «Mama, mă duc să stau un semestru și dacă nu-mi place vin înapoi».

Poți să vii și la o săptămână, că te primește înapoi la școală, i-am spus. Au fost foarte conștiincioase amândouă și la învățătură. Și la sport, și la școală au fost cu picioarele pe pământ. A stat un an, a stat doi și mi-a spus că dacă nu a renunțat până acum, rămâne definitiv. Amalia s-a dus pentru că am fost la Mădălina când a făcut 18 ani. Am mers la Orșova și a văzut-o antrenoarea.

S-a dus, a stat o lună de zile. Mădă i-a spus: Să știi că e foarte greu!

A întrebat-o Amalia: «Păi dacă a fost așa de greu tu de ce nu ai renunțat?» Eu nu am știut, dar îți spun ca soră că e foarte greu. Să nu crezi că e o joacă, a fost replica Mădălinei pentru sora sa. S-a dus, i-a fost și ei foarte greu la început, până s-a acomodat cu antrenamentele, dar a mers în continuare, nu a renunțat”, spunea pentru ProSport Violeta Bereș, mama surorilor Mădălina și Amalia Bereș.

Marius Cozmiuc, un exemplu pentru fetele din canotaj: „Avem niște aparate de vâslit!”

Un sportiv experimentat la cei 31 de ani pe care îi are, Marius Cozmiuc și-a adus aminte de modul în care se pregătea în pandemia de COVID-19 pentru marile competiții.

„Avem niște aparate de vâslit, ergometre se numesc, de care ne folosim acasă, le folosim des când nu putem ieși pe apă din cauza vremii. Am unul personal acasă, când am liber mai mă antrenez acolo. L-am pus în garaj. Am transformat garajul într-o adevărată sală de sport. Am început când a fost pandemia și ne folosește acum”, a declarat Marius Cozmiuc, la emisiunea „Drumul spre Paris”.

Marius Cozmiuc a atras atenția încă din urmă cu zece ani. La Campionatele Mondiale rezervate sportivilor sub 23 de ani, la patru rame (4-), acesta a cucerit medalie de aur, in 2013, si de bronz, in 2014.

De menționat și faptul că, în 2022, Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan au devenit primii canotori români campioni mondiali în proba masculină de dublu rame.

Cum s-a apucat de canotaj Iuliana Buhuș: „Am îndrăgit de la început acest sport!”

Iuliana Buhuș are deja aproape 15 ani de când „s-a familiarizat” cu canotajul, recunoscând că a iubit acest sport din prima zi.

„Cu canotajul m-am familiarizat încă din vara anului 2010, atunci când antrenorul Viorel Talapan, un fost canotor de mare valoare, m-a selecționat pentru a activa la Clubul Dinamo Bucuresti. Am îndrăgit încă de la început acest sport, iar acum îl practic și reprezint cu cinste, onoare și mândrie România in competițiile internaționale”, spunea Iuliana Buhuș.

Iuliana Buhuș și marea ei pasiune: „Hobby-ul meu este dansul!”

Iuliana Buhuș se consideră o „familistă convinsă”, iar gândul îi este mereu la apropiații pe care îi are la Bârlad, acolo unde s-a născut, în 1995.

„Hobby-ul meu este dansul. Mă consider o fată cu simțul umorului și foarte veselă. Sunt o familistă convinsă și tot timpul mi-e dor de meleagurile natale. Oriunde mă aflu, gândul îmi este la cei dragi de acasă”, a completat Buhuș.

Cine este modelul de sportiv al Mariei Tivodariu: „El m-a susținut și mi-a zis să încerc!”

Maria Tivodariu a făcut parte și ea din echipa care a reușit o performanță de senzație la Campionatele Mondiale. Aceasta a recunoscut că Viorel Talapan este omul care a motivat-o cel mai mult în carieră.

„Am fost selecționată de la școală, de domnul Marius Oros, care m-a convins pe mine și pe părinții mei să merg pentru câteva săptămâni să încerc, să văd dacă îmi place. La început, eu nu am fost foarte încântată, dar am fost motivată de domnul Viorel Talapan, campion, vicecampion olimpic și multiplu medaliat la mondiale. El m-a susținut și mi-a zis să încerc. Am ajuns la concluzia că deși canotajul înseamnă foarte multă muncă, are satisfacții mult mai mari, care răsplătesc totul. Așa că am decis să rămân și să vreau să muncesc până o să ajung și eu așa”, mărturisea Maria Tivodariu.

„Modelul meu sportiv, dar în special ca om este domnul Viorel Talapan, care m-a sprijinit și ajutat din prima clipă în care m-am hotărât să fac canotaj. L-am considerat și încă îl consider un exemplu și îmi doresc să ajung la performanțele sportive impresionante pe care le are”, este ambiția acesteia.

Magdalena Rusu, cerută de soție chiar la Mondialele de la Belgrad: „Cred mult în Dumnezeu!”

Magdalena Rusu are amintiri de neuitat din capitala Serbiei, din moment ce a fost cerută de soție chiar după ce a reușit să scrie istorie alături de colegele ei.

„Zi de maximă fericire pentru Magdalena Rusu, medaliată cu AUR în proba de 8+1 feminin (W8+) şi cu ARGINT în proba de patru rame feminin (W4-) la Campionatele Mondiale! Sportiva a fost cerută de soţie azi la Belgrad de iubitul ei, Iulian Crăciun! Felicitări! Vă dorim o viaţă frumoasă, plină de iubire şi înţelegere!”, a notat federaţia pe Facebook.

Magdalena Rusu vorbea anul trecut despre pasiunile pe care le are atunci când nu se află în bătălia pentru medalii din competițiile importante.

Sportiva a recunoscut că este credincioasă, iar duminica de obicei își rezervă timp pentru a ajunge la biserică.

„Sigur că în vacanțe și mie îmi place să călătoresc. Să văd locuri noi. Dar acasă, pentru mine înseamnă foarte mult. Revin de fiecare dată cu mult drag în locurile natale. Mi-am făcut chiar un obicei, ca atunci când ajung acasă, în prima duminică să merg la biserică pentru a asista la slujbă. Cred mult în Dumnezeu și consider că am reușit în viață doar cu ajutorul Lui”, a precizat Magdalena Rusu pentru ProSport, în 2022.

Vasluianca Adriana Ailincăi Adam a contribuit și ea la marile performanțe pentru țara noastră. Sportiva s-a apucat de canotaj la vârsta de 13 ani, pe când era în clasa a VI-a, iar în ultimii ani a fost o prezență constantă în lotul României.

Adam are câștigate zeci de premii naționale, este dublu campioană balcanică și vicecampioană europeană în 2016.

Elisabeta Lipă se laudă cu 18 sponsori în canotaj: „Le mulțumesc că sunt alături de noi!”

Elisabeta Lipă și-a adus aminte de perioada în care existau tot mai multe critici la adresa canotajului, ținând să sublinieze câți sponsori au fost atrași pentru această disciplină sportivă.

„Despre canotaj s-a spus să nu mai sperăm, că noi nu vom mai fi unde am fost. Să ne obișnuim, că asta este situația. Am avut o perioadă… că nu vreau să-mi mai aduc aminte. Întotdeauna dacă vrei să ieși din starea asta cauți soluții și nu ai cum să nu le găsești. Nu avem de ce să ne victimizăm pentru că totul este la vedere. Pe lângă fondurile pe care le primim de la stat, prin contractul pe care-l semnăm cu Ministerul Sportului și finanțarea vine de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Niciodată fondurile nu sunt suficiente, căutăm și sponsori. Am plecat de la un sponsor, care a început cu barca de dublu vâsle categorie ușoară, iar astăzi avem 18 sponsori. Le mulțumesc că sunt alături de noi. Dacă sunt de atâția ani de zile înseamnă că le place ceea ce facem”, a declarat Elisabeta Lipă, la emisiunea „Drumul spre Paris”, realizată de ProSport.

Fosta mare sportivă a României are 25 de titluri de campioană națională și a fost port-drapelul României la Jocurile Olimpice din 2000 care au avut loc la Sydney și la cele din 2004 de la Atena.

